Cornejo en Estados Unidos: Mendoza apunta a consolidar su marca

La misión mendocina en Estados Unidos encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Haciendas y Finanzas, Martín Kerchner, y el subsecretario de Financiamiento para el Desarrollo, Lisandro Nieri, continuó ayer su recorrida por Nueva York, donde mantuvo reuniones con referentes de distintos grupos económicos.



El objetivo del Ejecutivo es afianzar la relación con quienes invirtieron en Mendoza, además de atraer posibles inversiones para la provincia y detallarles cómo fueron ordenadas las cuentas públicas tras un año de gestión.



Ayer, Cornejo expuso acerca de la situación de Mendoza y su proyección en el mundo durante un panel en el que fue invitado a participar por el Council of the Americas.



Posteriormente mantuvo un desayuno de trabajo junto con la comitiva que lo acompaña, representantes del sector energético y del renovable, del ámbito tecnológico, consultoras de riesgo, además de bancos y líderes del ámbito privado. Se reunió con miembros del Banco Santander y del Morgan Stanley.



Balance y perspectivas

"Nos fue muy bien", destacó Kerchner tras explicar que "hicimos una introducción donde los pusimos al tanto sobre cómo hemos terminado el año. Les mostramos cómo hemos avanzado desde nuestra última visita y después respondimos algunas preguntas relacionadas sobre cómo ven a la Argentina para el año que viene y a Mendoza".



En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas dijo que "el encuentro fue muy importante. Les explicamos qué es lo que nos hace diferentes al resto de las provincias del país. Esto es lo que nos permitirá comenzar a tener marca propia internacional".



La delegación mendocina brindó una conferencia de prensa para los medios que asistieron al evento, donde comentaron sobre las ventajas de invertir en Mendoza y los atractivos de la provincia en materia turística, gastronómica, vínica, como también los beneficios que traerán los proyectos de energías renovables y el aprovechamiento de los yacimientos de gas y petróleo.



El objetivo de la visita a Estados Unidos, además de informar sobre los avances financieros logrados durante el primer año de gestión, fue explicitar los proyectos de energías renovables, el aprovechamiento de los yacimientos de gas y petróleo y la industria vitivinícola, entre los temas estratégicos con los que Cornejo y sus funcionarios apuntan a seducir a empresarios, bancos y grupos económicos.



El lunes, en el inicio de la agenda, estuvieron con los bancos Itaú, Citybank y Credit Suisse. Por la tarde participaron en el Council of the Americas, en el panel Argentina: Challenges and Opportunities facing 2017. En ese marco, hoy expondrán sobre la situación de Mendoza y su proyección en el mundo.