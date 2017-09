"Cornejo es uno de los mejores gobernadores del país"

Nuevamente el presidente le dio su apoyo a Alfredo Cornejo, no es la primera vez que se intercambian halagos y en esta oportunidad lo hizo en medio de una disputa que lleva adelante el gobernador con Buenos Aires por los fondos que el Ejecutivo Nacional destina a las provincias.

Durante la tarde del viernes, Macri fue recibido en la Cuarta Brigada Aérea por Cornejo con efusivos abrazos. Luego recorrieron la Planta Térmica de Anchoris. "Ha pedido del presidente", indicó más tarde el cacique provincial.

Al llegar a San Martín y ser consultado por la prensa sobre su reelección en 2019, el mandatario dijo: "No es tiempo de hablar de elecciones". Sin embargo, la prensa redobló la apuesta y le preguntó acerca de una futura fórmula Macri-Cornejo.

Tras las risas y el asombro, el presidente lanzó el elogio: "Cornejo es una de los mejores gobernadores del país".

Desde atrás, el radical sorprendido preguntó: "¿Por qué compañero de fórmula?". No obstante Macri no descartó esta posibilidad por una curiosa razón: "Así me vería más alto".

mirada entre cornejo y macri.jpg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza