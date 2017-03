Cornejo duda en separar las elecciones nacionales de las provinciales

Es una cuestión de números. Por ahora, para propios y extraños, está claro que la gestión Cornejo mide mejor sola que pegada al macrismo. Si las legislativas provinciales fuesen hoy, el oficialismo provincial sacaría 12 puntos más si va solo que si va junto con el oficialismo nacional. Pero la decisión de "cortarse" no es tan simple. Mendoza depende de la Nación para mantener sus finanzas más o menos equilibradas.

El Ejecutivo provincial sabe que necesita mantener una buena relación con el Gobierno nacional. Los números lo explican claramente.



Los recursos corrientes anuales de Mendoza son de casi $61 mil millones. Exactamente $60.985.803.112. Esta cifra se desglosa en $29.327.384.148 de recursos de origen provincial y $31.658.418.964 de origen nacional. Es decir, el 52% del dinero viene desde la Nación. Mucha plata. Y, para colmo, a ese 52% hay que sumarle los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no reembolsables. Más plata aún.



De esta torta de plata, gran parte se va en sueldos. Exactamente el 57%. Y la mayor cantidad de sueldos se pagan a los docentes, policías, médicos y enfermeros. En ese orden. Esto indica que la mayoría del dinero se va en la prestación de servicios básicos... Y los servicios básicos lo prestan personas que cobran sueldos y que, a su vez, son los que dinamizan el consumo y la economía en Mendoza y en la mayoría de las provincias argentinas.



Entonces, con esta realidad, la administración Cornejo está entre la espada y la pared. Como estrategia electoral le conviene desdoblar las elecciones e ir solo. Como estrategia económica, le conviene ir con Macri.



Todo esto sin contar el costo de los comicios en sí mismos. Uno solo, junto con la Nación, implica reducir significativamente el gasto.



Entonces, ¿qué le conviene a Alfredo Cornejo?: ¿ganar legislativas con un poco de holgura,

despegándose de Macri y corriendo el riesgo de resentir la relación o ir con las nacionales y arriesgarse a perder, para que luego se vea que su gestión también está objetada?



Por ahora el gobernador y los radicales son los únicos que quieren dilatar la decisión. El resto, incluidos los PRO y los justicialistas, quieren que se defina lo antes posible. No falta tanto para iniciar la campaña y quieren saber.



Hasta hace un tiempo (no tanto) el Gobierno provincial estaba seguro de hacer las elecciones locales junto con las nacionales. En agosto, primarias. En octubre, generales.



Pero ahora la gestión Macri es una mochila. Una que cada vez está más pesada. Que en las últimas semanas ha cargado piedras grandísimas y, para colmo, parece que seguirá cargando más. Cornejo y su gente no lo dicen, pero ya no tienen muchas ganas de hacerse cargo de eso. Después de todo, más allá de las conveniencias políticas del momento y de algunos olvidos temporales, son radicales. No son PRO. Y ahora tampoco lo quieren ser.



Mientras tanto, en la vereda de enfrente quieren que no haya desdoblamiento. El actual presidente del peronismo local, Omar Félix, ya lo expresó abiertamente días atrás.



Los dirigentes justicialistas quieren lo que antes no, que consiguieron y les salió tan mal. Hace dos años quisieron despegarse de la Nación, lo lograron y Pérez perdió por paliza. Con Cristina Fernández les hubiera ido bastante mejor. Mucho mejor.



Ahora quieren que Macri le reste a Cornejo. Esta vez han analizado mejor la cosa.