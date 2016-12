Cornejo dijo que está "conforme" con su primer año de gestión

El gobernador participó de la entrega de 37 viviendas en dos barrios. Hizo un balance positivo de su gestión pero reconoció que todavía hay mucho por hacer.



En San Rafael, Cornejo sostuvo que estamos mejor que en el 2015 pero todavía falta mucho por hacer

El gobernador Alfredo Cornejo viajó este miércoles a San Rafael donde entregó junto al intendente Emir Félix 37 viviendas en dos barrios de la ciudad.



Se trata de los barrios Pilar II y Sitravi que fueron licitados en el 2013 y cuyas obras se paralizaron durante el último año de la administración de Paco Pérez.



Durante su primer año de gestión Cornejo priorizó las obras más antiguas en ejecución y después de normalizar el pago a las empresas constructoras ordenó a través del IPV la terminación de estas 2 obras que forman parte de las 500 casas que se encuentran en construcción en el departamento.



Cornejo hizo hincapié en algunas modificaciones para las futuras licitaciones y dejó bien en claro que la garantía de la financiación es la clave para futuros anuncios. En este sentido señaló que "vamos a iniciar la construcción de 2 barrios en el 2017 y terminar las 500 casas pendientes entre el 2017 y el 2018".



Reconoció que la ejecución de estas 37 viviendas fue lenta debido al atraso en el pago del Estado hacia las empresas constructoras y dijo que "pedimos perdón por esta situación que heredamos de la gestión anterior" e informó que "hemos ordenado las cuentas y ahora se paga el certificado a 40 días máximo de presentada la factura".



En este escenario luego del corte de cintas en ambos barrios y de entregar en forma simbólica unas tres casas en cada emprendimiento, el gobernador hizo un escueto balance de gestión donde ponderó los cambios que hubo al código procesal penal, el ordenamiento fiscal de la provincia, la reanudación de la obra pública, la disolución de la empresa de trole y el acuerdo que hubo con intendentes de otros partidos, como Emir Félix, para mejorar la calidad de vida de los mendocinos.



Dijo que "el balance es positivo pero todavía falta mucho en materia de salud, educación, seguridad, justicia y obra pública". Reconoció que los cambios son lentos sobre todo en materia económica nacional pero señaló que "vamos en la correcta dirección".



Habló de su relación con el gobierno nacional y reiteró que "privilegiamos a Mendoza antes nada y eso se vió con la concreción de algunos proyectos para la generación de energías renovables como el parque eólico en San Rafael".



"El año 2016 fue mejor al 2015 y esperemos que el 2017 sea aún mejor" mencionó y no dejó de reconocer su relación de trabajo con el intendente local al que le agradeció su colaboración en muchos temas a pesar de las diferencias políticas entre ambos.



Asimismo Félix mencionó que "se trata de trabajar a favor de la gente y sin peleas estériles" y agregó que "vamos a apoyar lo que creemos conveniente y poner reparos en aquellos temas que no estemos de acuerdo".

Lo cierto es que más allá de las flores que se tiraron, ambos reconocieron que "el año que viene será un año electoral y no por eso tenemos que poner piedras en el camino".