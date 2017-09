Cornejo dijo que busca generar 10.000 empleos en Mendoza

Rodeado de colaboradores de su equipo, entre los que se destacaba el ministro de Economía, Martín Kerchner, y apoyado por el jefe de Gabinete de Mauricio Macri Marcos Peña , el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo comenzó una nueva semana preelectoral.





Esta vez habló en el Foro organizado por la UIM (Unión Industrial de Mendoza) y allí se refirió a una medida que su gestión implementará para incentivar la generación de empleo: la emisión de un nuevo bono fiscal, similar al presentado hace unas semanas atrás en la Casa de Gobierno. La intención es generar al menos 10.000 puestos de trabajo genuinos.





Novedades

La novedad es que este beneficio alcanzará al 97% de las 32.500 pymes de la provincia. La idea es que se le descuente a cada pyme que haya incrementado al menos el 10% de su planta de personal entre 2016 y 2017, $3.500 en carácter de Ingresos Brutos. Esto será por cada nuevo trabajador durante 4 meses. La idea es que quienes participen se hayan inscripto como pymes en la página web del Ministerio de Producción, en la sección correspondiente a su categoría y no tengan deudas con el Estado contra el garantismo.





En la inauguración del Foro, una actividad que no estaba relacionada con la Justicia, el gobernador decidió meter la disputa que lo ha llevado a marcarle la cancha al juez de la Corte Omar Palermo, y a todo el grupo judicial que se conoce como "garantistas" en toda ocasión posible. En esta también lo hizo.





Entre otras cosas, dijo que "no me ha temblado ni me temblará el pulso para tomar decisiones al respecto de la Seguridad. Agregó que "los gobiernos anteriores escondían; yo he atacado esas ideologías retrógradas que han perjudicado al sistema judicial mendocino y argentino. Esas ideas ultragarantistas nos llevan a que estemos desarmados ante el crimen".