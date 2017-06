Carlos Valcarcel, titular del PAMI delegación Mendoza , explicó las razones de la caída de los convenios con la Clínica Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y un instituto de oftalmología, el Hospital de Ojos Caimarí, de la calle Necochea.





Asimismo, el titular del Pami dijo que "aquellos afiliados que perdieron el beneficio del 100 % de descuento en medicamentos pueden reclamar administrativamente".





Valcarcel, cardiólogo, ex director de Salud de Godoy Cruz y del Hospital del Carmen y médico personal del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo desde 2005, explicó que fueron por diferentes motivos.





"El hospital Santa Isabel de Hungría decidió no renovar por una decisión de la institución, la Sociedad Española de Socorros Mutuos decidió no hacerlo porque la estructura física y funcional de esta clínica no es aceptada por los parámetros mínimos que tiene PAMI para atender a sus afiliados", aseguró en conversación con Radio Nihuil.





Mientras tanto que sobre la tercera clínica aseguró que fue "debido a una evidente y sustantiva desviación en su facturación desde agosto a marzo".





También aseguró que el PAMI reubicará desde el próximo lunes a los jubilados que se quedaron sin tres prestadores.