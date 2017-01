Continúa la reconversión del Zoo de Mendoza en Ecoparque

Mariana Caram, la titular del paseo animal, junto con el director de Parques y Espacios Públicos, Ricardo Mariotti, de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, quitaron el cartel ubicado en la entrada principal del ex zoo con el que se le daba la bienvenida hasta hace muy poco a los visitantes. En su lugar se colocó triunfalmente uno nuevo cartel que señala: "Próximamente Ecoparque".

Sin embargo, sólo se trata de un gesto para dar a conocer a la ciudadanía que con la nueva legislación cambia el concepto del paseo, ya que por lo pronto, y tal como indicaron desde Ambiente, el lugar permanecerá cerrado un buen tiempo más. Aún no hay fecha de apertura, aunque se especula que podría abrirse un sector, recién durante el segundo semestre de este año.

Apuesta económica

El Ecoparque recibirá $36 millones del Presupuesto provincial para obras de reconversión del circuito, garantizar un mayor bienestar de los animales y brindarles mayor seguridad a los visitantes locales y turistas, una vez que queden nuevamente abiertas sus puertas.

El año que viene se destinarán $20 millones y en el 2018, otros $16 millones. Ya se realizaron varias reformas y trabajos el año pasado, como la terminación y reconstrucción de las cierveras, más de 600 metros cuadrados de cobertizos nuevos y la terminación de nuevos baños públicos, entre otras obras importantes para su refuncionalización.

Se levantó

La subasta de cerca de 500 animales de granja que poblaron en exceso el ex zoológico durante los últimos años no se concretará, ya que la ley del Ecoparque permite trasladar las especies, sin el proceso administrativo que exigía la anterior legislación. De este modo, no habrá remates ni ventas y se agiliza el proceso para llevar a mejores sitios a los animales autóctonos, que vivían hacinados y generaron tantas polémicas por sus malas condiciones de vida.