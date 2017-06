Continúa el ciclo de talleres de canto en el Teatro Independencia

El segundo encuentro de "El pulso interno de la voz", a cargo de la musicoterapeuta Laura Gabay, se realizará los días 10 y 11 de junio en las salas de Danza del teatro.





Las inscripciones se pueden realizar en www.fad.uncu.edu.ar o el mismo día de inicio del taller.





La especialista Laura Gabay continuará el taller "El pulso interno de la voz", en el que a través de múltiples herramientas se busca conocer y experimentar los aspectos expresivos, creativos y meditativos del canto.





"El pulso interno de la voz" es un proyecto que nació de la mano de Alejandra Bermejillo, profesora de canto de la Universidad Nacional de Cuyo . "Este proyecto surge como una necesidad de trabajar el canto desde el cuerpo, entendiendo a este no sólo en lo físico sino también en lo emocional. Es por ello que, en esta oportunidad, vamos a trabajar el canto desde la expresión corporal", explicó la profesora.





Bermejillo comentó que el objetivo de este proyecto no es sólo de brindar herramientas para los estudiantes de canto y demás personas interesadas en el tema, sino poder acercar la universidad a la comunidad mendocina. "Por esta razón, se decidió hacer los talleres en el Teatro Independencia y no en la Facultad de Artes y Diseño. Creo que es muy importante establecer y reforzar un vínculo entre la universidad y la sociedad, ya que no tiene sentido producir conocimientos sin compartirlos", comentó Bermejillo.





El primer encuentro se realizó en abril y estuvo a cargo de la profesora Mariela Skeverer. En él se trabajó la expresión corporal, combinando elementos de sensopercepción y eutonía, disciplina corporal de autodesarrollo, que considera al cuerpo como la base fundamental del ser. El tercer y último taller se desarrollará en setiembre y estará a cargo de la actriz y bailarina María Godoy.





El segundo encuentro será el sábado 10, de 10 a 17, y el domingo 11, de 10 a 13. Las inscripciones pueden realizarse en el sitio de internet de la Facultad de Artes y Diseño, www.fad.uncu.edu.ar, o bien el mismo día de inicio del taller. Los aranceles son los siguientes:





-Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño: $250.





-Estudiantes de otras instituciones: $300.





-Graduados: $350.





-Docentes: $400.





-Cantantes: $500.