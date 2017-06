Consumo: unos $2.820 millones de aguinaldos para poder reactivarlo

Antes de fin de mes, cuando los asalariados comiencen a cobrar el medio aguinaldo habrá en la calle más de $2.820 millones adicionales. Se espera que gran parte de esa masa de fondos sea destinada a hacer compras, con lo cual se reactivaría el consumo, una rama de la actividad económica que viene muy castigada con bajas en todos los rubros en Mendoza.



La plata extra en el bolsillo será un bálsamo, no sólo para los asalariados, sino también para los comerciantes, que día tras día, ven cómo caen sus ventas como consecuencia de una fuerte retracción en el consumo.



La mayor parte de este dinero tendrá como destino principal el consumo de bienes y servicios, y muy poco será destinado al ahorro.



Según confirmaron desde el Ministerio de Hacienda a Diario UNO, el Ejecutivo destinará cerca de $780 millones para hacer frente al primer pago del sueldo anual complementario (SAC). Este monto incluye a los estatales que cumplen funciones en la Administración Central y algunos organismos descentralizados. Eso sí: todavía no se ha definido cuándo se depositarán los montos. El gobernador Alfredo Cornejo aseguró el jueves, que se pagará antes del Día del Padre, que es el domingo 18.

En cuanto al sector privado, se estima que aportará unos $2.039 millones al circuito del consumo. El cálculo estimado por el economista Pablo Salvador, de la Fundación Ideal, incluye a los empleados del sector privado en blanco.



Sabido es que, además, hay un porcentaje de empleo en negro, que ronda el 30%, que no cobra aguinaldo en su gran mayoría y que lamentablemente se queda fuera del beneficio.



Esta masa de fondos extra favorece todo el rubro comercial porque mueve las ventas en general. Si bien los que primero sienten el impacto son los locales ligados con la indumentaria, el calzado y electrodomésticos, en realidad, se termina derramando en el resto de los comercios.



Por esta razón, los comercios del centro están afilando estrategias para aprovechar el mayor circulante que estará en la calle.



Desde el Centro Comercial a Cielo Abierto, la organización integrada por la cámaras de comercio y la Municipalidad de Capital, se está preparando acciones para aumentar las ventas.



El principal objetivo es apuntar a terminar de cerrar acuerdos para que todos los días de la semana haya descuentos y promos con una tarjeta bancaria. Esta es la acción más efectiva de todas para levantar las ventas. A eso se le sumarán acciones complementarias que buscan ampliar las estrategias comerciales. Para eso, quieren seguir con la ferias en las veredas. Esta idea arrancó en la calle Arístides Villanueva para las fechas patrias. Allí los comerciantes sacan sus productos, se arman mesones con antigüedades o libros y los locales gastronómicos diseñan menús y promos especiales.



Eso se hizo ayer en el barrio Bombal. Entre las 11 y las 18 hubo promociones especiales, espectáculos callejeros y obras de teatro para niños.



"El objetivo es idear estrategias para traer gente al centro, ya que sabemos que el efecto Chile complica las ventas. Eso es una realidad que no hoy no se puede cambiar. Por eso, lo que tenemos que hacer es implementar acciones alternativas. Hay que agudizar el ingenio, mejorar las vidrieras, trabajar en mejorar la atención al cliente y la hospitalidad, y darle mucha importancia a la capacitación del personal que atiende al público", detalló Verónica Zabek, presidenta del Centro Comercial a Cielo Abierto.



El gerente del Mendoza Plaza Shopping, Andrés Zavattieri, dijo que también se preparan con una batería de promos y descuentos con tarjetas para aprovechar la llegada de los aguinaldos a los bolsillos de los consumidores.



"Hay acciones de descuentos y promociones con los bancos, y promociones con la tarjeta del Shopping. Cerca de fin de mes vamos a hacer acciones especiales para aprovechar el pago del aguinaldo. También tenemos cupones de descuento", precisó.



"Hemos ido teniendo un pequeño crecimiento en las ventas, pero las acciones previstas para estas fechas vienen bien para apuntalar el consumo", cerró el gerente.



El factor Chile incidió menos

Durante el mes pasado incidieron en menor medida las escapadas a Chile, debilitadas por el cierre del paso Cristo Redentor como consecuencia de las nevadas y la situación económica en general, que determina que el consumidor centre sus compras en lo básico.



Aún así nuevamente todos los rubros relevados que componen la canasta minorista medida en mayo por la FEM, descendieron sin excepción. Las disminuciones más profundas se registraron en joyerías y relojerías, jugueterías y librerías, golosinas y textil indumentaria.



Las menores caídas se dieron en farmacia, neumáticos, ferreterías, y alimentos y bebidas .



En electrodomésticos y electrónicos las cantidades vendidas cayeron 4,2% frente al mismo mes del año pasado. A pesar de que es una tasa mayor a la nacional (3%), es menor a la tasa registrada abril que marcó -6,23%.