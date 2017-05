Congreso del PJ: le dijeron adiós a la marca Frente para la Victoria

De a poco. Sin agitar demasiado el agua y moviéndose sigilosamente, con cautela, pero firme. Así viene el peronismo mendocino. Fue derrotado, golpeado y vapuleado en las últimas elecciones. Por eso se asoma, levanta la vista, espera y analiza. En las próximas legislativas tiene una oportunidad de reponer fuerzas. Aunque en el congreso del Partido Justicialista (PJ) de ayer hubo acuerdos y parecía que todos iban hacia un mismo camino, los coletazos vinieron después.





Una de las decisiones que se tomaron cuando el partido se reunió en San Martín fue la de cambiar el nombre de los bloques legislativos a Partido Justicialista en vez de Frente para la Victoria. Fue el propio presidente del PJ, Omar Félix, quien hasta lo escribió en su cuenta de Twitter: "Los bloques legislativos y de los concejos deliberantes vuelven a ser bloques justicialistas".



"Creemos que hay una etapa diferente que comienza. La identidad política permanente ha sido el justicialismo. Por ejemplo, una cosa fue la etapa de la década del menemismo y otra la del kirchnerismo. Pero ahora hay que adaptarse a una realidad, es un reclamo de muchos justicialistas, que se sienten más contenidos con este cambio, fue aprobado por unidad en el congreso. Los representantes del kirchnerismo estaban y apoyaron", dijo Félix a UNO.



Sin embargo, parece que no fue tan unánime. Guillermo Carmona, diputado nacional, dijo directamente: "Es un acto de absoluta mala fe, no estaba planteado en el listado de temas del congreso. No dudo en calificarlo como un acto de mala fe. Es una decisión que no fue compartida, no estaba entre los temas del congreso y es un mal gesto hacia los sectores del kirchnerismo, vamos a hacer un planteo al respecto. Es muy probable que se haya metido una resolución en medio de otra y empaña las decisiones muy importantes. Es lamentable", calificó con dureza Carmona.