"Descartamos la utilización de las grúas", aseguró Diego Gareca, el secretario de Cultura de Mendoza, luego del accidente ocurrido en la noche del jueves cuando cayó una parrilla de luces sobre el escenario del Teatro Griego y volcó la grúa que la sostenía.



"Las grúas se retiran, no van a estar. La estructura del escenario no tiene daños, eso ya está evaluado. Solo hay que retirar la parrilla y cambiar los fenólicos dañados", sostuvo Gareca.



Otro de los problemas que generó este accidente es el daño de las gradas donde estaba la grúa sobre lo que el funcionario indicó: "El daño en las gradas las vamos a evaluar cuando se saque la grúa porque se pueden seguir rompiendo, pero se puede resolver con maderas y fenólicos para repararlo en 24 horas".



"Queremos llevar adelante la fiesta en la medida de lo posible, ya sabemos que hay cuadros con los artistas que no se van a hacer, y anoche se quedaron Héctor Moreno y Claudia Guzmán trabajando" para proponer este viernes nuevos cuadros para reemplazar los aéreos que iban a realizar.