"Con el nuevo Aeropuerto, las oportunidades para el turismo de reuniones son enormes"

Mendoza es la sede ideal para el turismo de reuniones, también denominado turismo de negocios y eventos o, como se lo conoce en el ámbito internacional, el segmento MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions).



Y es que la provincia está dotada de una base de servicios específicos, como centros de congresos, recintos feriales, alojamientos de todo tipo (fundamentalmente de categoría superior), buena conectividad, gastronomía, transporte, tecnología y recurso humano especializado, entre otros factores, para convertirse en referente de sede de turismo de reuniones.



"Prácticamente en todas las zonas de la provincia hay espacios adecuados para facilitar el encuentro. A esto hay que sumarle las estructuras de las universidades mendocinas. Además, Mendoza posee un valor diferencial, que es el ser poseedora de bodegas con espacios adecuados para reuniones, cuyo ambiente es realmente irreproducible en otros destinos", destaca Fabián Manzur, director del Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza Emilio Civit.



Un dato que vale la pena resaltar es que en 2015 –fecha de la última medición–, la provincia fue el 2º destino más elegido del interior del país para la realización de congresos en el ranking ICCA (International Congress and Convention Association).



La cantidad de congresos que se realizaron en la provincia durante 2015 –la cifra asciende

a más de 400– no varió casi con la de este año.



Mendoza fue sede de reuniones locales, regionales, nacionales e internacionales durante 2016, inclusive en el último trimestre, dato importante si se tiene en cuenta que el aeropuerto El Plumerillo estuvo cerrado del 7 de setiembre al 7 de diciembre.



De todos los eventos programados para esa fecha, sólo uno cambió de sede, el resto siguió en pie. "Se trabajó muchísimo, tanto desde el Centro de Congresos y Exposiciones como desde Mendoza Bureau. Hay congresos que se lograron retener con un gran esfuerzo de los privados. Muchos organizadores siguieron apostando y nos eligieron, incluso hay congresos que se contrataron luego del anuncio del cierre temporal del Aeropuerto", resalta Manzur.



"El sector público y privado ha logrado una sinergia de trabajo muy buena en materia de congresos y exposiciones, lo que nos permite poder compartir agenda de eventos, promociones y desarrollar estrategias para captar nuevos mercados o congresos que son representativos tanto en materia de asistentes, como en la calidad de los mismos", explica el funcionario.



"Con el nuevo Aeropuerto –agrega– las oportunidades para el turismo de reuniones en Mendoza son enormes. En la actualidad es cada vez menos necesario pasar por Buenos Aires para venir a la provincia, y eso los organizadores de congresos lo tienen en cuenta. Vamos a tener más conexiones internacionales y mayores frecuencias en vuelos nacionales, esto nos mantendrá más conectados con el mundo".



Esta noche tendrá lugar un evento muy importante para todos los actores del turismo de Mendoza. A partir de las 20.30, en bodega Los Toneles, Mendoza Bureau realizará la II Gala de Embajadores del Turismo.



Durante la velada, que cuenta con el apoyo del Ente Mendoza Turismo, se entregarán reconocimientos a aquellas personas que contribuyen con su trabajo y trayectoria a la promoción y el posicionamiento del destino Mendoza en Argentina y en el mundo.



Y mañana se realizará el seminario Argentina Reuniones, dictado por profesionales del Ministerio de Turismo de la Nación a través de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico de la cartera. Tendrá lugar en la sala Puente de Inca del Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza, de 9 a 19.



El seminario, que en nuestra provincia se coordina entre el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ente Mendoza Turismo y Mendoza Bureau, tiene el objetivo de impulsar el desarrollo económico en las diferentes regiones del país, a través de la realización de más congresos, ferias y exposiciones, incentivos, eventos de negocios corporativos, empresariales y deportivos.



La idea es trabajar en el fortalecimiento de la oferta de turismo de reuniones y para ello desde el MinTur contemplan evaluar y categorizar a los destinos estratégicos de nuestro país –entre los que se encuentra Mendoza en un lugar destacado– para comprender su vocación e identificar oportunidades de mercados.