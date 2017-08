Con artillería pesada, los candidatos ya iniciaron la carrera rumbo a octubre

najul.jpg "Tenemos que ponernos todos al lado del presidente de la Nación en la lucha contra las mafias" Claudia Najul, ministra de Salud y cabeza de lista de Cambiemos Foto: Fernando Martínez / Diario UNO.

noe.jpg Noelia Barbeito se refirió a este proyecto durante el tratamiento en el recinto. "Criticamos que el control de las declaraciones juradas queda en manos de los propios funcionarios. No vamos a acompañar este proyecto, mi voto es negativo", señaló. Foto: Gentileza Prensa Senado

ramon.jpg Con perfil mediático. Mario Vadillo y José Luis Ramón tienen entrenamiento en comunicación por su actuación en la ONG Protectora. Compitieron con la lista 6. Foto: Fernando Martínez / Diario UNO.

cierre campaña PASO Félix 02.jpg

ubaldini.jpg

Terminada la etapa de las PASO aún queda un tramo hacia las generales. Y también un cúmulo de interrogantes. ¿Cómo reforzarán los candidatos que quedaron en carrera sus estrategias electorales de cara al 22 de octubre?Diario UNO dialogó con las cabezas de listas Claudia Najul (FCM), Omar Félix (PJ), Noelia Barbeito (FIT), José Luis Ramón (PI) y María José Ubaldini (EPM).El oficialismo apunta a echar mano al pasado para traer a colación los errores de Francisco Pérez, mientras el PJ tradicional quiere mostrar a un Cornejo asociado a los desaciertos de Mauricio Macri.Otros, como el FIT –debió compartir su porción de votos con opciones nuevas como el PI y EPM– quiere reforzar el mensaje de "traspasar la grieta" hacia sectores de la clase media en la que ellos piensan que podrían captar el voto. Mientras, el PI quiere apuntar al sur, donde no alcanzó a hacerse conocer, y Encuentro por Mendoza recorrerá el Gran Mendoza, donde les faltó promocionarse. Aunque aún no se oficializa, la campaña a las generales ya arrancó.Para el Frente Cambia Mendoza, que superó al principal opositor en 7,8 puntos, la idea es continuar igual. "Vamos a seguir gobernando bien, mostrando el orden en las cuentas públicas, la buena administración, el buen gobierno y los logros de gestión", señaló Najul. Y no perdió tiempo en mostrar los puntos flojos de la oposición: "Del otro lado está Omar Félix, diputado durante las gestiones de Jaque y Pérez, y con este último ocupó un cargo en el directorio de YPF. Fue parte de ese gobierno, no hay que agregar mucho más", dijo.En los departamentos, donde perdieron con el PJ –en Malargüe, Tupungato y General Alvear, por nombrar algunos– según Najul, no hará falta apelar a otros recursos de campaña. "Vamos a seguir acercándonos a la gente como hasta ahora, que sepan que somos la mejor opción para octubre", señaló.En este sector se concentran los votos de partidos que quedaron fuera de "la grieta", como el PI y el FIT, que debieron dividirse los votos de esa porción de la población que se siente fuera de las opciones principales. Esto porque entre ambos reunieron aproximadamente el 15% de los votos, porción que antes obtenía solamente el FITAsí, mientras Noelia Barbeito aseguró que quieren dejar en claro los valores que encarna la izquierda, "apuntamos a un voto más consolidado, más pensado", dijo, y apuntó a los votos "progresistas" que acompañaron al candidato camporista del PJ, Juani Jofré, y ahora no se sienten alineados con los candidatos peronistas que ganaron la interna. "Creemos que muchos están más cercanos a nuestros valores que a los de alguien que votó en contra del matrimonio igualitario", señaló en clara alusión a Adolfo Bermejo, candidato de la lista de Félix.José Luis Ramón (PI) aseguró que se dedicarán a afianzar el cuarto distrito, ya que en el Sur no tuvieron tiempo de hacerse conocer ni de llevar la propuesta. "Malargüe, General Alvear y San Rafael serán objeto de una gira que en principio emprenderemos en una semana más. Allí estará concentrada la estrategia de esta parte de la campaña que no alcanzamos a hacer en las PASO".El aspecto central de la estrategia peronista es mostrar la realidad nacional y al gobierno de Alfredo Cornejo ligado a ella. "Mientras el Gobierno siga negando la realidad, será difícil poder salir y mejorar", señaló Félix, y sostuvo: "Es evidente que hay cierta preocupación en el oficialismo, pero es un problema del oficialismo no nuestro. Hemos visto al gobernador muy agresivo, sobre todo con la oposición. No vamos a permitir que se nos siga pasando facturas aduciendo a la gestión pasada.Para nosotros es un tema superado. Ya pasó. La gente nos juzgó en las elecciones por eso y estamos haciendo un gran esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias", manifestó el candidato. Por último sentenció: "Nosotros también tenemos memoria. Recordamos cuando Cornejo envió una carta documento para que el Banco Nación dejara de financiar a la provincia, y es de esta manera que se están obteniendo fondos en la actual gestión. Esta semana nuestros legisladores van a pedir informes sobre el dinero de la emergencia en seguridad, nunca se han rendido los gastos".Por último y soslayadamente dijo que están afinando complicaciones internas, sobre todo con la línea de La Cámpora. "Hemos estado acercándonos sobre todo al sector de (Jorge) Tanús", dijo.La candidata de Encuentro por Mendoza, María José Ubaldini, legisladora local y ex funcionaria de extracción peronista, pero yendo por fuera de la estructura partidaria, dejó en claro que trabajará en forma unipersonal en la Legislatura desde esta semana. Por otra parte, destacó que quiere hacerse conocer sobre todo en el Gran Mendoza y llevar las propuestas más concretas, como estrategias para salir del estancamiento económico, políticas de género, cambios en la currícula pedagógica, activar programas para combatir la corrupción. "Más que nada vamos a llevar nuestra propuesta a los lugares en los que no nos alcanzaron a conocer", destacó la legisladora.En cuanto a su actuación en la Casa de las Leyes, dijo que seguirá con más afinidad con el bloque del PJ "pero cuando no esté de acuerdo no voy a levantar la mano, como lo he hecho siempre", manifestó.