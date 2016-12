Cómo fue el rendimiento de los legisladores nacionales por Mendoza en 2016

A 15 días de chocar las copas y dar por terminado el año, hacemos un recuento de lo realizado en el Congreso de la Nación por nuestros legisladores, que durante este 2016 fueron acreedores de un importante aumento en sus dietas.



Los embajadores mendocinos en la cámara alta formaron parte, con su firma y adhesión, de cuantiosos proyectos. De las 65 votaciones que se llevaron adelante en el Senado Julio Cobos (UCR) sólo pegó el faltazo a una, mientras que sus coterráneas Anabel Fernández Sagasti (FpV) y Fernanda Verasay (PRO) lo hicieron en 17 y 15 oportunidades, respectivamente.



El ex gobernador mostró su negativa ante los proyecto de ley antidespidos y de emergencia social, al igual que la legisladora del PRO. En tanto la representante de La Campora se opuso a los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para integrar la Corte, al acuerdo con los holdouts y al Presupuesto 2017, entre otros.



En cuanto a los diputados, sus performance son disímiles. Susana Balbo, quien señaló que sus trabajadores cobran más que un legislador luego del polémico dietazo, sólo presentó tres proyectos. Ninguno se convirtió en ley, ni siquiera el que establece el 17 de abril como Día Mundial del Malbec. La viñatera, además, tuvo 13 ausencias.



Otra de las legisladoras que menos proyectos presentó fue Stella Huczak, también del PRO. Para exceptuar del pago del IVA a los alimentos sin TACC. Aunque la legisladora dijo presente en todas las votaciones.



Guillermo Carmona (FpV) es uno de los que más inasistencias tuvo, junto a Graciela Cousinet, comparten sus faltas en 28. El ex funcionario de Jaque presentó siete proyectos y tuvo más votaciones negativas que positivas.



Carmona le dijo no al acuerdo con los holdouts, blanqueo de capitales y pago a jubilados, instauración de la figura del arrepentido para los casos de corrupción y a la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación.



Rubén Miranda (PJ) y Soledad Sosa (FIT), presentaron nueve proyectos cada uno. Entre los escritos del ex intendente de Las Heras se encuentran varios ligados a la provincia como el pedido de emergencia social y agropecuaria en Tunuyán y San Carlos; establecer el 24 de agosto como el Día del Padre o declarar a Las Heras como "Cuna de la gesta libertadora del cruce de los andes".



En tanto, los más activos fueron Patricia Giménez (UCR) y Luis Petri (UCR) con 20 y 19 presentaciones respectivamente. Además Petri suma el mérito a la asistencia perfecta.





*Los datos fueron extraídos de la aplicación Congresoscopio de La Nación