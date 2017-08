Cómo eligen las comunas los colores que las diferencian

A pesar de que casi la totalidad de los departamentos del Gran Mendoza (excepto Maipú) pertenecen al mismo partido político, no existe uniformidad entre los colores que identifican a cada comuna y, salvo Godoy Cruz, donde gobernaba Alfredo Cornejo, todos tienen diferentes tonalidades respecto de la provincia.



Si una persona no conoce bien los límites de un departamento con otro, ya que como suele ocurrir es una calle la que marca dicha delimitación, viendo los colores de los carteles en la vía pública o cómo están pintados algunos elementos puede darse cuenta fácilmente en qué comuna está parada.



Los únicos municipios que tienen colores similares, pero no iguales, son Godoy Cruz y Guaymallén. En la comuna que comanda Tadeo García Zalazar el color es el morado, tal como lo impulsó el ex intendente del municipio y ahora gobernador Alfredo Cornejo en su segundo año de gestión. En Guaymallén, en cambio, el color es violeta, aunque inicialmente era lila, pero no convenció a Marcelino Iglesias.



Por el momento, ya que en Godoy Cruz están trabajando en una nueva identidad que será presentada en un par de meses, es el único municipio que coincide en el color con el que utiliza la provincia.



Según explicaron desde Guaymallén, el violeta actual fue elegido por Iglesias pero sin connotaciones políticas. "Al principio era un lila, que no representaba la fuerza y no se notaba bien en las piezas gráficas, por eso lo cambiamos por un violeta más intenso", informaron en la Comuna.



Del resto de los municipios el que más se asemeja es Las Heras, que optó desde el inicio de la gestión de Daniel Orozco por un borravino pero que a principios de este año fue cambiado por un rojo más intenso.



"El cambio fue por una cuestión de impresión, porque el borravino no salía bien cuando se imprimía en papel o para vía pública, entonces se perdía la marca y decidimos llevarlo directamente al rojo", dijeron los voceros de la Municipalidad.



En la vereda opuesta en cuanto a tonalidades se encuentran el resto de los departamentos del Gran Mendoza.



Luján de Cuyo es el más variado, ya que su imagen representativa es la de un abanico de colores. El celeste por los espejos de agua (Potrerillos y El Carrizal) y los ríos, el verde por los árboles (Chacras, Vistalba), el borravino por el vino Malbec característico del departamento, el amarillo por el sol, el naranja casi tierra por los beneficios de la tierra lujanina (agricultura) y el morado lo relacionan con el deporte aventura. Esto es así desde la asunción de De Marchi en diciembre de 2015.



En Capital el logo es una M gigante con un árbol dentro de ella, con colores verde claro, turquesa y blanco. Cuando fue presentado, a finales de 2015, el intendente Rodolfo Suarez había declarado haciendo alusión a otras comunas que en aquel momento respondían al Frente para la Victoria: "En los colores no hay identificación partidaria, como ha pasado en otras ocasiones y como se vio en los últimos tiempos en departamentos del Gran Mendoza".



En Maipú la imagen y los colores se mantienen desde 2006, con un rediseño del logo anterior, que había sido creado en 1990. Los colores elegidos son el verde y el amarillo, que representan la esperanza y la creatividad de las personas de la comunidad.



Así, cada comuna mantiene su propia identidad, casi siempre definida por los gustos de sus intendentes y no por signos partidarios.