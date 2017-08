Comerciantes buscan nuevas formas de atraer clientes ante las alicaídas ventas

jueguetes comercio.jpg

Este domingo se festeja el Día del Niño y en Mendoza las ventas todavía no se están haciendo sentir como otros años. Los comerciantes esperan que en los últimos días se reactive el mercado, porque de lo contrario será un saldo más que negativo. Algunos están absorbiendo costos extra para presentar mejores ofertas y otros se vuelcan a las ferias donde se aglutinan los vendedores para atraer clientes.Por ahora las jugueterías y comercios afines están vendiendo poco, incluso menos que el año pasado, que tuvo un magro resultado y, a menos que entre mañana y el sábado todos los mendocinos salgan a comprar, parece difícil revertir la situación."Muchos aumentos fueron absorbidos por los comerciantes para tratar de llegar con precios lo más cercanos posibles a lo que se encuentran en Chile o poder ofrecer planes de seis cuotas sin interés. En una de esas ayuda el Ahora 12, que generalmente se usa para juguetes de precio alto, pero la familia de bajo poder adquisitivo no lo utiliza", explicó Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza.En cuanto a los precios, se reflejará un aumento que no será mayor al 10% respecto de las últimas fechas importantes como fueron Reyes Magos a principios de año y la Navidad de 2016.De esta manera, los clientes seguirán encontrando juguetes de los más básicos como pelotas de plástico o cuero y muñecas, a no más de $100. Después hay una gran variedad de productos que van aumentando su valor, llegando hasta los más caros que generalmente son los de radio control."De todas formas, no se están haciendo ofertas con combos porque la elección es muy particular. Los niños saben lo que quieren y no conviene armar paquetes", afirmó Fernández.Al igual que para Navidad del año pasado y Reyes Magos a principios de 2017, la Feria del Juguete volverá a instalarse en Las Heras, específicamente en Boulogne Sur Mer y Palacios, a metros de la rotonda de Regalado Olguín."No nos dio los resultados que cuando estábamos en Guaymallén, pero da buenos resultados. Además, las personas no estaban al tanto del cambio, ahora que ya saben dónde estaremos, creemos que va a mejorar", expresó esperanzado Jorge Quiroga, presidente de la Asociación de la Feria del Juguete.Debido a la mala situación del sector, lo que más se encontrará en la feria son productos nacionales, como camiones, juegos de bowling, pelotas, muñecas y bebotes."El promedio de gasto es difícil de calcular, porque depende del alcance del bolsillo de cada familia. Nosotros colocamos buenas ofertas para que vayan y estén conformes. Tenemos otra forma diferente de trabajar, marcando poquito para llegar al bolsillo de la gente", continuó Quiroga.Allí los precios son, generalmente, más baratos que en los comercios tradicionales, y pueden conseguirse distintos productos desde $20 en adelante, por lo que se puede hacer una compra bastante grande por menos de $200.En el lugar se instalarán unos 200 puesteros, que estarán desde mañana y hasta el domingo. La primera jornada tendrá horario partido, mientras las otras serán de corrido todo el día.Además, habrá pelotero, payasos repartiendo regalos y artesanos de Las Heras.