Comenzó la marcha por los cinco años sin Johana Chacón

A cinco años de su desaparición en Lavalle, donde Johana fue vista por última vez Mendoza vive una jornada especial en la que sigue exigiendo justicia y la aclaración del caso.





Entre los oradores estuvo Silvia Minoli, la ex directora de la escuela Virgen del Rosario (Lavalle), a la que asistía Johana, y Fernando Peñaloza, abogado querellante en los casos Chacón y Soledad Olivera y representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.





"El dolor está intacto. Yo pienso en Johana y no me resigno a pensar que no está. El juicio debió ser antes, debe reducirse la burocracia judicial", dijo Silvia Minoli, ex directora de la escuela Virgen del Rosario en la previa del acto.





Nota en proceso.