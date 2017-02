Comenzaron las clases de apoyo para los que se llevaron materias en el secundario

Los establecimientos escolares trabajaron en comunicar este período de apoyo para que alumnos y padres puedan contar con esta opción educativa, que es obligatoria, para poder rendir los espacios curriculares adeudados.Las escuelas de nivel secundario orientadas y técnicas ya están recibiendo a alumnos que deben materias previas para prepararlos y acompañarlos con el objetivo de lograr la aprobación de los espacios curriculares que adeuden.La directora de la Escuela Nº 4-024 "Bellas Artes", Jaquelina Galeno, expresó que están muy conformes con el presentismo de sus alumnos en este período tan importante."Trabajamos durante todo el año pasado para concientizar a los alumnos que tienen que venir en esta fecha, cumplimos con la resolución y comunicamos que no iban a poder rendir la materia si no cumplían con el 80% de presentismo", agregó la directora del establecimiento educativo.También Jaquelina Galeano dijo que se informó de este período a través de las redes sociales con la que cuenta la escuela y el cuaderno de comunicaciones."Les informábamos a los padres a fin de año cuando venían a la escuela que aprovecharan esta buena opción que les brinda el establecimiento para aquellos alumnos que adeudan materias y que era obligatoria", remarcó Galeno.El período de apoyo comenzó este lunes y seguirá hasta el viernes 17 de febrero.Es condición fundamental contar con el 80% de asistencia a las horas de apoyo escolar, de lo contrario no podrán rendir el espacio curricular.Los docentes se encargarán de llevar actividades que sirvan efectivamente y sean productivas para lograr los conocimientos y trabajar sobre los errores de los alumnos. También los profesores estarán disponibles para despejar todas las dudas de los alumnos y de esta manera, juntos, poder lograr la aprobación del espacio curricular.Cabe destacar la importancia de este período de apoyo y el compromiso entre las familias y la escuela para el mejoramiento de la calidad educativa de todos los alumnos que adeuden materias.