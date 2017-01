Comenzaron algunas obras en el Parque para mejorar su estado

El estado del Parque General San Martín es cada vez peor. El vandalismo y la falta de cuidado de quienes lo visitan al dejar sus desechos por todo el predio agravan la falta de inversión de los últimos años.



Algunas tareas ya se han comenzado a desarrollar para poner en valor “el pulmón de la Ciudad”. Se trata de un proceso de reforestación y reemplazo de especímenes enfermos.

Este trabajo es uno de los primeros contemplados en el plan para la puesta en valor al principal pulmón verde de la provincia.



Actualmente, en el predio existen ejemplares que se han secado por diversos factores, en su gran mayoría por haber cumplido con su ciclo de vida. La tarea de erradicación se hace necesaria para garantizar la seguridad de los paseantes.



El trabajo abarca un total de 715 forestales pertenecientes a 25 especies vegetales, entre los que se destacan Olmos, Álamos, Eucaliptus, Aguaribayes, etc. Ubicados en calles, paseos, prados y bosques del Parques General San Martín, como también en el interior del Ecoparque. Posteriormente, se replantarán el doble de la cantidad que se sustraiga.



Se ha previsto que la tarea se desarrollará en 150 días hábiles (5 meses), bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. En total, el Parque cuenta con más de 20.000 árboles en toda su extensión.



"El principal objetivo de este trabajo es garantizar más y mejor seguridad a los paseantes, ya que hay muchos árboles secos que son peligrosos antes fuertes ráfagas de viento. Es una tarea que hace muchos años no se hacía y queremos volver a poner en valor este paseo que es una de las principales postales de nuestra provincia". Comentó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.



En referencia a la replantación de nuevos ejemplares en el predio, el director de Parques y Espacios Públicos, Ricardo Mariotti, comentó: "Vamos a replantar el doble de ejemplares que erradiquemos, pero para eso estamos terminando de elaborar un plan estratégico en donde no se vuelva a cometer el error de plantar árboles en cualquier espacio que contamine la vista de ciertos predios y el casco histórico".