Colecta para las hermanitas salvadas del fuego

Las hermanitas de 5 y 7 años salvadas de un incendio en su casa de Godoy Cruz se encuentran en buen estado junto a sus familiares, mientras su madre sigue internada en estado delicado. Para ayudarlas, varios padres de alumnos del colegio ISEP, de donde las nenas son alumnas, organizaron una colecta monetaria.



La iniciativa surgió luego de conocer el caso de las nenas que fueron salvadas de las llamas en su casa de calle Vergara y Figueroa Alcorta, de Godoy Cruz, en la mañana del lunes, donde Agustín Dubini, de 27 años, las rescató.



El indendio consumió gran parte de la casa y de las pertenencias de la familia, por lo que los padres de sala de 5 B y de primer grado D, ambos turno tarde del colegio ISEP, de Godoy Cruz, organizaron por WhatsApp la donación.



El mensaje dice: "Las familias de sala de 5 años B turno tarde y las de primer grado D turno tarde hemos organizado para los días martes 12 y miércoles 13 una colecta solidaria de dinero. Cualquier aporte es bienvenido y suma!!!!! Dichos días, a la entrada y a la salida de cada nivel va a estar un grupo de papas con urnas para recaudar eso con lo que cada uno de ustedes puede colaborar".





incendio agustin dubini3.jpeg Foto: Gentileza Agustín Dubini

mariana morell.jpg Mariana Morell, de 42 años, sigue internada en el Hospital Lagomaggiore luego del incendio en su casa de Godoy Cruz

Foto: Facebook

Los tíos de las nenas contaron que en estos días recibieron muchas donaciones, en especial ropa para las hermanas. Si bien los cuartos no se incendiaron, la ropa quedó negra y llena de humo. Aseguraron que no pueden negarse a recibir las donaciones que les llegan, pero que luego lo que no necesiten lo donarán a alguna institución o comedor comunitario.La mamá de las nenas de 5 y 7 años, quien es profesora de inglés, continúa internada en estado delicado en el Hospital Lagomaggiore.Se encuentra estable, sin fiebre, continúa con asistencia respiratoria, está bajo sedación y sigue con curaciones.Morell ingresó con el 20 por ciento de su cuerpo con severas quemaduras en su cara y brazos, además de las vías aéreas afectadas por la inhalación del humo caliente.Sus familiares y amigos organizaron una cadena de oraciones para que se recupere y salga de este cuadro que sufrió"Mucha fuerza para toda su familia. Pedimos nos acompañen con un padre nuestro. La unión hace a la fuerza! Por favor compartan con sus contactos", indica un posteo de Facebook de una amiga de Mariana Morell.