"Cobraremos todas las multas por cortar calles"

"A la larga todas las multas por cortar calles serán cobradas", aseguró el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, al explicar que dicho cobro no es algo automático ya que cada una de las sanciones lleva su propio proceso, en muchos casos en la Justicia.



De las 51 multas por cortes de calles que ha colocado el Municipio desde que se votó el Código de Convivencia sólo una entidad, Amuppol, abonó voluntariamente la sanción, mientras que las demás están en proceso de cobro o fueron judicializadas, o están en la etapa de embargos, por lo que el pago efectivo de la multa conlleva un proceso que puede durar uno o dos años.



En el caso de una multa aplicada al SUTE el año pasado, que llegó hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se dictaminó que el Municipio tenía razón porque no se cercenaba el derecho a manifestarse. Con esta jurisprudencia "a la larga, todas las multas serán cobradas", indicó Suarez. "Es algo similar al de una multa de tránsito, donde el conductor hace descargos, o apela instancias".



Adelantó que junto con el ministro de Seguridad de la provincia, Gianni Venier, se reunirán mañana con Alejandro Gullé, procurador de la Corte para solicitarle que los fiscales de turno actúen de inmediato cuando los gremios o las organizaciones realicen un piquete que anule o demore mucho tiempo la circulación por las calles de la ciudad.



Si bien Capital y Provincia aplican protocolos antipiquetes, lo cierto es que la llave del éxito de los mismos la tienen los fiscales para hacer respetar la ley in situ, más allá de las multas que generan dichos cortes.



El pedido no sólo está en consonancia con lo sucedido el jueves pasado con los sindicatos municipales, que marcharon por el centro durante el mediodía y donde además resultó gravemente herido un perro con un petardo; ni con las protestas que anunciaron los gremios docentes para esta semana, sino más bien con una discusión de fondo que implica la convivencia entre dos derechos constitucionales: el de manifestarse ante las autoridades y el de transitar libremente.



Es sabido que los sindicatos resisten la aplicación del Código de Convivencia desde el 2014, cuando Capital lo aprobó, y luego desde febrero de 2016, cuando la provincia adoptó el protocolo creado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, como respuesta a la intensa cantidad de cortes que se producen a diario en todo el país, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Por un lado los gremios buscan desconocer los pedidos de las autoridades policiales o de Gendarmería, según el caso, de desalojar las diversas arterias. Y por otro, cuestionan legalmente las multas.



Según Suárez, tanto SUTE como ATE y otros gremios que suelen protestar en el centro ya están "entendiendo que deben respetar el Código de Convivencia" y por lo tanto avisan de sus movimientos durante la marcha, no hacen cortes o lo hacen por pocos minutos. Pero, los municipales tienen la particularidad de que en sus comunas no tienen medidas similares para disuadirlos de los cortes y por eso no respetaron la normativa de Capital.