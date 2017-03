Cobran entre $400 y $1.500 por un shock de keratina

A los clientes preocupados por el frizz y los rulos sin onda los revolucionó. Desde hace unos años el shock de keratina es la solución mágica, como opción al alisado definitivo, que también conquista a muchas cabezas, pero que es más fuerte y costoso. Los peluqueros también celebraron. Hoy, en apenas dos horas, pueden recaudar entre $400 y $1.500 por cada tratamiento, de acuerdo a quién y cómo lo ofrezca. Sin embargo, ellos asumen el mayor costo, ya que se exponen a riesgos cancerígenos por el efecto del formol.



Esto, de lo que ya están en aviso hace tiempo, volvió a ponerse en el tapete hace unos días cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibiera uno de los productos capilares usados para el shock por alta toxicidad.



Es que el formaldehído (formol) que contiene está vinculado a enfermedades de gravedad, como el cáncer nasofaríngeo, siendo tan perjudicial como el humo del escape de un motor diesel o del benzopireno del cigarrillo, que están junto con otros en el Grupo 1, como cancerígenos para los seres humanos, según la Organización Mundial de la Salud.



A mayor concentración de formol, mejor efecto de alisado pero mucho mayor es el riesgo, sobre todo para los peluqueros que son los más vulnerables ya que repiten la práctica de su aplicación con mayor frecuencia. Los clientes igualmente se exponen y pueden sufrir dermatitis alérgicas o procesos inflamatorios.



"Los formaldehídos se usan como conservantes para las piezas anatómicas o como antiséptico. Hay valores permitidos para su uso lo que no le quita que tengan igualmente efectos cancerígenos. Una cuestión es la administrativo, que es lo que está permitido, y otra lo tóxico que de por sí ya tienen", aclaró el médico toxicólogo Sergio Saracco, a cargo del Departamento de Toxicología de Gobierno local.



Según el especialista, los riesgos se asocian a la repitencia en su inhalación, y las condiciones en las que se haga el shock (si no hay buena ventilación o no se usan máscaras). "Como prevención para disminuir el riesgo se puede buscar que la amenaza sea menor, con la menor concentración de formol o ser menos vulnerables, y eso sólo se alcanza exponiéndose menos", agregó.



Un negocio, para algunos

Los precios del shock de keratina varían de acuerdo a quién ofrezca el tratamiento, dónde y con qué productos. El más barato es el que llega a domicilio y que, últimamente, es muy frecuente a raíz de que algunos productos se adquieren con facilidad y hasta se dictan cursos rápidos para su aplicación. Eso puede costar desde $400.



Los valores dependen de la cantidad de pelo y el largo pero hay peluquerías en Mendoza, de las más prestigiosas, que lo llegan a ofrecer desde $900 a $1.500. El alisado permanente es todavía más caro y algunos lo hacen desde los $1.000.



"Al shock tenemos el cuidado de hacerlo en lugares abiertos y al alisado yo, por lo menos, lo hago afuera. Lo principal para cuidar al cliente es antes preguntarle si está embarazada, si tiene alergias, si sufre de tiroides. Yo prefiero perder un trabajo que después un cliente tenga algún problema de salud", aseguró Victoria, peluquera profesional, admitiendo que hay clientas que insisten con hacerse estos tratamientos sí o sí, a pesar de las contraindicaciones y que ellos optan por la negativa. El llamado de atención de estos profesionales recae también en los tratamientos hogareños, donde cualquiera puede improvisar con formol un shock.



"Existen productos de laboratorio etiquetados que sí están dentro de lo permitido y que son con los que muchos trabajamos priorizando la salud. Son pocos y las diferencias de precios con otros son abismales. Aunque tenés la garantía de que te protegés", contó también la peluquera.



Es que, además del precio, la principal diferencia y la más riesgosa en materia de salud radica en los productos que se utilizan y la cantidad de formaldehído que tienen. Según consultó Diario UNO, desde las mismas peluquerías se promocionan shocks de keratina como más efectivos, con una concentración del 1% de formol, cuando la ANMAT ha puesto como límite el 0,2%.