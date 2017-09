Mauricio Macri comentó el jueves en una entrevista que estaba "abierto" a presentarse para una reelección. La opinión del presidente fue respaldada por el senador nacional Julio Cobos este viernes desde San Martín





"Si la economía sigue creciendo muchos se lo pedirán", dijo el ex vicepresidente del kirchnerismo desde el acto de presentación de un programa de financiamiento para la compra de tractores en el este mendocino, minutos antes de la llegada del mandatario.





"(Macri) es un tipo prudente en sus decisiones, él ya había dicho que no descartaba presentarse en el 2019 y no me cabe ninguna duda de que si la economía será así", comentó.





Con respecto a los últimos índices de pobreza divulgados y la situación económica actual, Cobos aseguró que el sector de la producción es "el más castigado" dentro de el proceso "de recuperación de la economía".

"La inserción de Argentina en el mundo ha tardado en derramar y el productor es castigado", dijo el senador.