Claves para aprovechar el remate de la Aduana

Entre el martes y el jueves, la Aduana sacará a remate por primera vez todos los productos confiscados en las frontera de Mendoza y San Juan con Chile en los últimos cinco años. Hay miles de productos que se han agrupado en 800 lotes que se han repartido para ofrecer durante las tres jornadas.



El remate ha concentrado mucho interés, no sólo por la cantidad sino por la variedad de los productos que se ofrecen. Sobre todo en lo referido al rubro tecnológico, hay celulares, principalmente Samsung, Motorola y IPhone; notebooks, tablets, accesorios de todo tipo, televisores y equipos de música.



Un tercio de los lotes arrancarán con un precio base de $1.000, lo que los hace accesibles a todos los bolsillos.



Recomiendan a los interesados ir temprano. Las puertas de la bodega Centenario se abrirán a las 9, pero no se permitirá el ingreso de más de 500 personas cada día, para garantizar la seguridad y el orden dentro de la subasta sin desbordar la capacidad del lugar.



No se podrá estacionar en el interior de la bodega, sólo se podrá estacionar en el exterior en la calle Pedro Vargas o en las calles aledañas de los barrios que rodean al edificio.





remate.jpg