Claudia Najul, de senadora provincial a ministra de Salud y Desarrollo Social

Llegó de vacaciones y luego de analizar distintas opciones, el gobernador Alfredo Cornejo designó en el Ministerio de Salud a Claudia Najul, hasta ahora presidenta del bloque de senadores provinciales de la Unión Cívica Radical y presidenta de la Comisión de Género.



La elección responde a varios aspectos, ya que la sucesora de Rubén Giacchi comprende el funcionamiento del sistema de salud, tiene experiencia en la gestión pública y es muy conocida por los miembros del gabinete que acompañó hasta la semana pasada al ministro saliente. Este era uno de los puntos para decidir quién continuaría con la impronta que el Gobierno impuso en el área, porque le hubiera insumido otro esfuerzo al mandatario hacer más movimientos en varios niveles de la gestión en Salud.



Como explicó el mismo Cornejo durante la presentación oficial de la flamante ministra, "no había por qué empañar el desempeño del resto del equipo por lo sucedido", pero le dejó la puerta abierta a Najul, por si quisiera hacer algunos cambios en su equipo un poco más adelante.



Por supuesto que el gobernador tenía otras alternativas para ocupar el cargo, pero sin duda, el hecho de que fuera una mujer con perspectiva de género la que asumiera en la cartera casi era una carta obligada en este escenario, donde un funcionario con altas responsabilidades como Giacchi quedó enredado en una denuncia por violencia de género que interpuso en la Justicia su ex pareja, Laura García.



"Caso cerrado"

Como era de esperarse, Alfredo Cornejo se mostró impermeable respecto a qué piensa o siente sobre el escándalo en torno al caso y simplemente, pidió a los medios hacer hincapié en los hechos, en lugar de las palabras,soltando una amplia sonrisa antes de continuar.



Indicó sobre los acontecimientos: "Inmediatamente me manifestó el hecho, me ofreció la renuncia y yo se la acepté antes de que hubiese sido publicado por ninguno de los medios de la provincia. Por lo tanto, fue una respuesta rápida, concreta. Él enfrentará su denuncia y se defenderá en el ámbito de la Justicia para que allí se esclarezca el caso como debe hacer cualquier ciudadano común. Para mí es un caso cerrado y abundan las palabras, por lo cual prefiero, sin duda, mirar para adelante que es mi obligación: administrar mejor los sistemas estatales y en particular la cartera en la que estamos haciendo cambios. Él ya no es un funcionario público, por lo tanto, para mí es un tema cerrado y desde ahora, todas las noticias saldrán del ámbito judicial".



Enseguida empezó una enumeración de algunas medidas adoptadas en el Ministerio, como haber aliviado al hospital Notti durante el invierno, haciéndolo trabajar en forma combinada con el hospital Carrillo, las cirugías pediátricas en Tunuyán y el ordenamiento de las finanzas del sistema, para recalcar que la estrategia para el área dio resultados y no se verá interrumpida por la salida de Giacchi.



Además, propuso profundizar el trabajo en desarrollo social y deportes, en el primer caso con la sanción de la nueva Ley de Niñez y Adolescencia, y en el segundo con la coordinación de la práctica deportiva con la DGE.



El detalle de los planes anunciados por el gobernador significa que las tres áreas Salud, Desarrollo Social y Deportes comenzarán a funcionar de forma más coordinada, ya que una de las debilidades de la gestión Giacchi, era su casi exclusiva dedicación a Salud, haciendo más lenta la gestión en las otras dos subsecretarías. Sobre este punto Najul llega con una ventaja sobre su antecesor, al haber pasado por la tarea legislativa en la cual debe acercar posiciones, a veces, muy disímiles.



Por su parte, la nueva ministra aseguró, como suelen hacer todos los funcionarios de su área al asumir, que trabajará para que el sistema tenga un funcionamiento en red, es decir, que cada nivel de atención tenga todo lo necesario, desde médicos, conectividad, movilidad, equipos y horas de atención suficiente para atender la demanda de los pacientes que requieran servicios sanitarios. Por eso explicó: "La propuesta es llevar la atención más cercana a la gente y que se tenga que mover lo menos posible. Hay que incentivar a los médicos para que se queden en los centros de salud y hay que equiparlos para generar un cambio, que también es cultural".



Protección

Respecto a la situación de Laura García, quien es la encargada de la Subdirección de Asuntos Profesionales y Concursos del Ministerio de Salud, la nueva ministra dijo: "Tiene toda la protección del Estado, que es para lo que hemos luchado y yo he luchado desde mi posición como presidenta de la Comisión de Género y creo que en eso no hay ninguna duda".