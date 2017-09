Cinco ideas claves en el cierre de Comecoco

Finalizó COMECOCO 2017. Tras cuatro jornadas de capacitación y charlas de emprendedorismo, finalizó la segunda edición de Comecoco 2017.





Más de 350 mendocinos interesados en las industrias culturales asistieron al encuentro, de los cuales 100 formaron parte de los talleres dictados por referentes foráneos. Esta es una iniciativa del Área de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza





Cinco IDEAS CLAVE del cierre de COMECOCO 2017





Felipe Buitago (Colombia)

"Mendoza y el mundo recién están empezando a entender de qué va la economía naranja. Tenemos que pasarnos al menos 35 años construyendo políticas públicas y generando contenidos y plataformas alrededor de los emprendedores para ver un cambio. Parece que 35 años fuera mucho tiempo, pero en términos reales, no lo es. Una gran ventaja es que ya no estamos solos, las experiencias y avances de los países del resto de Latinoamérica nos llegan más rápido y eso sirve para que las experiencias se repliquen con más velocidad. Mendoza, con encuentros como el COMECOCO, deja en claro que no se está quedando afuera de la historia".





Cecilia Bunge (Buenos Aires)

"En los últimos años, en Buenos Aires creció la idea de que ser emprendedor es algo cool, porque se trabaja en ámbitos más relajados y uno es su propio jefe, pero lo que más le cuesta al emprendedor es ocupar valiosamente su tiempo y hacer números reales. Si creés que tu emprendimiento te está dando plata, analizá si es ganancia real o si, en realidad, se debe a que: 1) trabajás desde tu casa y no alquilando una oficina; 2) usás la computadora y el internet de tu familia o 3) tercerizaste trabajo formalmente o le pediste favores a gente conocida. Los números hay que hacerlos siempre".





Alex Paredes Lazo (Chile)

"Analicen bien su rubro y a sus competidores para eliminar aquello que sea viejo, aquello que ya no funcione. No hagan algo o incluyan algo en sus procesos por el hecho de que todos los demás lo hacen, cambien ese paradigma. Diseñen una idea y un plan, usando el concepto de producto mínimo viable: con eso validás si lo que estás generando, le sirve al otro y el otro está dispuesto a pagar por ello. Solo así un emprendimiento puede ser sustentable"





Ana Carla Fonseca (Brasil)

"El crecimiento de las industrias culturales en Mendoza y otras ciudades de la región surge de la pasión y las ganas de gente joven que cree en sus ideas. Hoy, escuchaba al Secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, anunciar que pronto abrirán la primera librería estatal, donde se venderán libros de autores mendocinos, discos y películas a través del área de Ediciones Culturales. De inmediato, pensé: ¡esto hay que replicarlo en San Pablo! Justamente, en encuentros como el COMECOCO, es donde todos nos contagiamos de ideas y ganas"





Sebastián Ladrón de Guevara, coordinador del Área de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de Mendoza

"Si ustedes, quienes asistieron al encuentro, consideran que en estos espacios podemos darle perspectiva, incluso en un marco latinoamericano, a cada emprendimiento que hagamos, por más pequeño que sea, entonces hay que lograr que más mendocinos conozcan los talleres y las charlas que hacemos desde el Área de Industrias Creativas. En definitiva, todo este esfuerzo servirá, solo si más mendocinos pueden vivir de aquello que hacen con sus mentes, sus manos y su creatividad".





Fuente: Prensa Comecoco.