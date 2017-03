Chile no exige la Revisión Técnica Vehicular a los autos mendocinos

El cónsul de Chile Juan Manuel Pino Vázquez aclaró que no se exigirá la Revisión Técnica Vehicular a los autos mendocinos en el país trasandino. "Si bien es obligatorio para los autos chilenos, para los de Mendoza no lo es y por ahora no lo será", dijo a Canal 7.





A su vez admitió que Carabineros está trabajando en la protección de las personas a bordo de los autos, especialmente de los niños y el uso de sillas para los menores. Al respecto remarcó que "Se está llamando a la conciencia de los conductores y los pasajeros mayores para que no lleven a sus niños en brazos". Pero no habló de "obligatoriedad".





Además Pino Vázquez detalló que en Chile "no se secuestran vehículos por faltas de tránsito, salvo alguna flagrancia". En este caso señaló que el conductor fuera de regla recibirá una multa pero no le será quitado el auto. Al mismo tiempo descartó que se multen vehículos mendocinos por el polarizado de vidrios.





Finalmente enumeró las tres exigencias principales que pide Carabineros a los autos mendocinos en Chile:





-Carnet o licencia de conducir.





-Título automotor (tarjeta verde).





-Seguro obligatorio.