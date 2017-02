Charlas para DT, padres y mánagers en el rugby

"Estamos trabajando en desarrollar un programa psicológico para ver cómo abordamos estos temas, con todo el compromiso y los profesionales que sean necesarios, con la idea de educar y predicar en valores para que todos los jugadores de la región tomen conciencia de lo que pueden producir sus actos". Lo dijo el presidente de la Unión de Rugby de Cuyo, Andrés Ramos, y aseguró que esa no es la única medida que tomará la institución para hacer frente a las alarmas que disparó la denuncia por abuso sexual, contra 6 jugadores y un ex mánager de distintos clubes mendocinos y que, asegura: "le provocó un daño moral y social, y estigmatizó a este deporte".

En este contexto, la institución brinda desde ayer una serie de charlas para entrenadores, mánagers y padres de jugadores a cargo de Juan González Mendía (entrenador de equipos de rugbiers menores de 16 años en Inglaterra) con la idea de aprender cómo se tratan estas temáticas en aquel país.

Andrés Ramos es abogado penalista y desde sus conocimientos, y fundamentalmente, por el cargo que desempeña, intentó tomar parte en la causa judicial que se abrió a fines de diciembre, pero el fiscal de la causa Hernán Ríos Ruiz, le aclaró que sólo el penalmente ofendido –en este caso la denunciante– puede presentarse como querellante particular y le negó la posibilidad, aduciendo que eso revictimiza a la denunciante.

"No obstante, nosotros convocamos al padre de la denunciante y a la hermana, para que nos dijeran en qué podíamos ayudarlos y ponernos a su disposición. Allí el mismo padre reconoció que entiende que no tenemos vínculo alguno ni responsabilidad en este hecho y que sabe que no lo habíamos organizado", aseguró el titular de la Unión de Rugby de Cuyo.





Sólo se sancionó al mánager Si bien se confirmó que el análisis de ADN reveló que en la ropa íntima de la denunciante había restos de semen de dos de los imputados, aún la Justicia mendocina no se expide sobre la situación de los otros 4 jugadores imputados, ni del mánager que organizó la fiesta en la que habrían ocurrido los abusos sexuales.

De eso dependen –aseguró Ramos– las sanciones que cada club y la misma Unión de Rugby de Cuyo tomen para con los implicados.

"Por ahora no hay sanciones. El Tribunal de Disciplina sancionará en función del grado de responsabilidad que defina la Justicia en cada uno de los casos. Lo que sí se ha decidido es que el mánager José Hervida no vuelva a serlo porque no queremos que ese tipo de personas esté a cargo de jugadores de rugby", puntualizó Ramos.





El futuro de los implicados Si bien los acusados integran distintos equipos de rugby de la provincia y son esos clubes lo que debieran tomar decisiones sobre el futuro deportivo de los jóvenes, Ramos deslizó el sentir de la unión de rugby cuyana que nuclea a todos esas entidades deportivas: "Seguramente jugadores con situaciones judiciales complejas no son convocados porque generan o traen un efecto negativo al seleccionado, cuando vos necesitás que el jugador esté abocado al juego, que no complique al equipo. Deberán saber qué por políticas nacionales con la Unión Argentina del Rugby, chicos con tales características no integran seleccionados", concluyó Ramos.