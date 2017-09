Causa Tupac Amaru: "Sentí mucha impotencia y mucha bronca"

Gabriela Díaz es una de las personas que supieron pertenecer a la Tupac Amaru en Mendoza y que perdió su casa bajo acusaciones de "no creer en la organización". Ante el fallo de la Octava Cámara, por el cual se liberó a Nélida Rojas y a otros imputados, aseguró sentir "mucha impotencia y bronca".

"Nos exigían ir a marchas y viajes", recordó Díaz, en diálogo con radio La Red Mendoza.

"A dos semanas de que nos adjudicaran la casa y haber trabajado en ella, me dicen que estoy afuera de la Tupac. Me pusieron delante de delegados y que por no creer en la organización me sacaban, pero la casa la levanté yo con mi familia", manifestó la mujer, quien prefirió no denunciar por los problemas de salud que le causó la situación.

Según explicó Díaz, se le pedía aportar dinero todos los meses a la organización, ir a marchas, militar por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Mi tiempo lo dedicaba a la Tupac", manifestó y agregó: "Lo único que importaba era que no nos sacaran".

Este lunes, la 8ª Cámara del Crimen hizo lugar a las apelaciones que presentó e hizo caer las causas que tenían imputadas a Nélida Rojas, su pareja Ramón Martínez, sus hijas Carla y Leonela Martínez y la nuera de Rojas, Fanny Villegas.

El abogado defensor, Alfredo Guevara, calificó las causas como una "persecución política" y aseveró que "Mendoza no es Jujuy", en referencia a la investigación contra Milagro Sala.

Por su parte, la fiscal Gabriela Chaves detalló que la Cámara "no reconoce el lugar de víctima a las víctimas, sino dice que han sido personas afectadas por no recibir las viviendas". "También hace referencia a que es legítimo para la Tupac Amaru obligar a las personas a ir a las marchas de un partido político", agregó y adelantó que irá ante la Suprema Corte.