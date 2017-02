Caso rugbiers: la Corte se desligó del uso del ascensor de Magistrados para sacar a los imputados

En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia se desligó del polémico hecho ocurrido en el Poder Judicial hace una semana, cuando luego de la presentación de cuatro rugbiers acusados por abuso sexual, los hicieron salir del edificio por el ascensor privado que es de uso exclusivo de los magistrados.



Además solicitaron a la Inspección General de Seguridad que se evalúe el comportamiento del Comisario a cargo en ese momento que solicitó sacar a los rugbiers por un ascensor interno para que la prensa no pudiera hablar con ellos ni sacar fotos.



Este accionar había respondido a un pedido del fiscal que intervino en ese momento, Galdo Andreoni, quien, según se supo, dio la orden para que los imputados por abuso sexual no tuvieran contacto con los periodistas y fotógrafos.



El comunicado indicó: "La Secretaría Administrativa de esta Corte no concedió autorización para el uso del ascensor para realizar dicho traslado como tampoco ninguna otra autoridad de este Poder Judicial con atribuciones para concederla".



"Por tal motivo, el señor Ministro, Dr. Julio Gómez, Presidente de la Sala I de la Suprema Corte de Justicia, ordenó se extraiga compulsa de la totalidad de las actuaciones y se remitan a la Inspección General de Seguridad del Ministerio de Seguridad de Mendoza a los fines de evaluar la conducta del Comisario que estuvo a cargo del operativo".



El caso

Se trata de la denuncia de una joven contra seis rugbiers, que fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal, y a un manager de estos deportistas, acusado de abuso sexual simple.



La denuncia fue hecha el 23 de diciembre pasado por una joven que participó de una fiesta, de la cual aseguró que no recuerda nada, pero que aparentemente habría sido abusada sexualmente por varios de ellos.



Aún faltan las pruebas de ADN, y toxicológicas para confirmar o descartar que la víctima haya sido drogada con alguna sustancia que le provocara vulnerabilidad.