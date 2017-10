Caso Próvolo: "tenemos miedo y aún hay secretos" expresó una víctima

Una de las víctimas de los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo expresó que muchos todavía tienen miedo de declarar, que quieren que se haga justicia y que todos los responsables estén presos.

Se trata de una de las ex alumnas del Próvolo, quien dio una conferencia con señas y auxiliada por una intérprete oficial que expresó sus dichos.



La joven señaló: "Sí o sí queremos justicia, queremos que todos, todos estén detenidos. No decimos mentiras, es nuestro derecho, todos estamos sufriendo, todos tuvimos y tenemos mucho miedo".



Por medio de lenguaje de señas indicó: "Estamos muy preocupados, ahora hay tres personas, no puedo decir quienes, pero una que se cortó y le dio un ataque de desesperación, otra está muy mal por Corradi, otra está muy mal por Kumico, porque se acuerda de todo lo que le hizo".



Además sostuvo que "hay otras tres personas que están muy mal, que quieren declarar, pero están en si declaran o no porque tienen mucho miedo".





Posteriormente agregó: "Necesitamos que se revea y le devuelva a Kumiko la prisión como corresponde. Hace un año que estamos luchando, nos ponemos fuertes, nos unimos, entonces les pido que sigamos fuertes, que marchemos. Todos los 19 nos juntamos y marchamos. Sentimos mucho miedo y tenemos muchos secretos todavía".



"Necesitamos justicia ahora, ya, y por favor basta de tantos tiempos, estamos muy cansados porque estamos sufriendo otra vez lo mismo, y no nos ayudan. En nuestra cabeza quedó una marca y jamás lo vamos a olvidar. En nuestra cabeza y nuestro corazón sentimos mucha vergüenza, es muy grave todo", cerró.