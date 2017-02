Casi cinco mil pasajeros volaron de Mendoza a Santiago con los pasajes "low cost"

Más de 4.500 pasajeros ha transportado Sky Airline a Chile en el primer mes de operaciones en Mendoza según información de la misma empresa que comercializa los mencionados viajes "low cost".





De acuerdo con lo expuesto por la aerolínea, los clientes pueden viajar a dicho destino desde los US$29 por tramo, más las tasas de embarque. Las autoridades de la compañía aérea calificaron como "un éxito" el funcionamiento de su nueva ruta entre Mendoza y Santiago de Chile.





La aerolínea ofrece tickets en su sitio web www.skyairline.com, la que opera con un vuelo diario los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, despegando a las 19:40 horas desde el aeropuerto internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza.





"La falta de oferta aérea en esta ruta imposibilitaba que miles de personas pudieran viajar en avión a Santiago y quienes lo hacían debían pagar pasajes muy caros por un vuelo que dura menos de una hora; pero desde e 6 de enero –cuando inauguramos el destino- los mendocinos tienen la opción de viajar a Santiago, ahorrando tiempo y dinero", dijo el subgerente de Comunicaciones Corporativas de la compañía, David Fuentes.





Una de las características del modelo low cost de SKY es que todas sus tarifas son one way, es decir, las personas pueden pagar solo un tramo y no necesariamente tienen que comprar el pasaje con ida y vuelta.





Además, también se eliminaron las restricciones tarifarias propias de las aerolíneas tradicionales, lo que se traduce en que hoy los pasajeros tienen la posibilidad de hacer cambios de fecha, hora, nombre y ruta hasta 3 horas antes del vuelo -sin importar la clase que adquirieron- solo pagando un cargo de US$25 más la diferencia tarifaria si existiese.





En el último año SKY Airline ha comenzado a operar cuatro nuevas rutas, entre ellas, Córdoba, Montevideo, Puerto Natales y Mendoza; todas bajo la modalidad low cost, pionera en el Cono Sur de América.