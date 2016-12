Carril Rodríguez Peña: un choque cada día y medio

La cifra es alarmante. Durante todo el 2016 se produjeron en el carril Rodríguez Peña 219 accidentes sin lesionados. Aunque el número es elevado, ya que representa un siniestro cada un día y medio, y más aún si se suman los choques graves, lo llamativo es que el número de personas fallecidas sea apenas tres. Dos de esas muertes fueron el fin de semana pasado, en distintos choques que tuvieron como protagonistas a motociclistas.



Desde la Dirección de Seguridad Vial aseguraron no tener los datos exactos de la cantidad de accidentes con lesionados que hubo durante el año, pero sí que las muertes producto de accidente fueron tres.



En cuanto a los choques leves, son las municipalidades de Maipú y Godoy Cruz las que tienen jurisdicción y llevan la cuenta.



107 en Maipú

En el tramo del carril que pertenece a Maipú, el que va desde la calle 9 de Julio hasta el final pasando el Acceso Este, hubo un total de 107 accidentes sin lesiones donde intervino el Municipio. Es decir, un accidente cada tres días y medio.



En ese sector se produjeron además dos fallecimientos, el de Sergio Velilla (22), quien volcó con su Volkswagen Polo al intentar tomar hacia la derecha por Gabrielli y golpear contra el cordón.

El otro fue el de Walter Bazán (30), quien perdió el dominio de su moto, derrapó y golpeó contra la contención interior del carril.



“La cantidad de accidentes no ha sido superior a los últimos años, lo lamentable fue esta última muerte, donde el que manejaba chocó solo y contra una instalación que cuando se formó el carril nosotros advertimos sobre su peligrosidad. Estamos hablando de los triángulos de guardarrail que están en el medio de la calle”, aseguró el director de Tránsito del departamento, Raúl Álvarez.



Álvarez explicó que el principal trabajo del Municipio consiste en despejar el quinto carril (el del medio), que es únicamente para girar a la izquierda pero que muchos camiones y automóviles utilizan para estacionar.

“Allí estamos trabajando en forma permanente pero también es constante que se estacionen vehículos”, dijo el funcionario.



112 en Godoy Cruz

En el sector que comienza en el puente de Acceso Sur y termina en calle 9 de Julio se produjeron 112 siniestros sin gravedad.



Además, hubo allí una sola muerte (aunque fue justo en el límite de los departamentos), y fue la de Samuel Catalini (21), quien iba solo en su moto, perdió el control del rodado, derrapó y chocó con el guardarrail interno, que sirve como descanso para los peatones y por eso tiene una extraña forma de triángulo.



“Los resultados están a la vista, sobre todo con estas dos últimas muertes que hubo. El mayor inconveniente es la infraestructura del carril. Es jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), por lo que el Municipio mucho no puede hacer, porque no se puede pasar por encima de otro organismo”, explicó Lisandro Delgado, director de Tránsito de Godoy Cruz.



De todas formas, aseguró que la Comuna presentó un proyecto para cambiar el carril interno de la Rodríguez Peña, que todavía no se aprobó pero que “será aplicado en menor medida de lo que pedíamos, que es haciendo nueva demarcación con pintura vial”.



La Comuna realiza trabajos similares a los de Maipú, intentando evitar que los vehículos se estacionen en el carril de giro.



Jurisdicción provincial

El carril Rodríguez Peña es la Ruta Provincial 4, por lo que pertenece a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).



Desde el organismo aseguraron que todavía no hay proyectos en marcha, pero que seguramente será tema de agenda para 2017.



Según las autoridades, el problema principal es el quinto carril, que sirve únicamente para girar a la izquierda, pero su uso se desvirtuó ya que se estacionan autos y camiones. Además, en general el otro inconveniente es el crecimiento del parque automotor para una infraestructura pensada para muchos menos vehículos.



Es por esto que la DPV ya está analizando cómo empezar a solucionar ese gran inconveniente que crece cada día.



También el Víctor se accidentó en Rodríguez Peña y 9 de Julio



El miércoles 3 de agosto, el ídolo de Gimnasia Víctor Legrotaglie embistió con su vehículo el guardarrail triangular ubicado en la esquina de Rodríguez Peña y 9 de Julio. Como consecuencia debió ser internado, aunque rápidamente regresó a su casa.