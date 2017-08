Carlos Ércoli: un viaje al color

El enorme artista plástico Carlos Ércoli está concentradísimo en la muestra de grabados y dibujos denominada Tinta, papel y colores, que inaugura este martes en el espacio de Arte de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que es un recorrido por su obra en cuanto a estas técnicas, desde 1963 hasta esta parte.





El pintor cuenta que profundizar en la técnica del grabado era una asignatura pendiente en su carrera. "Sentía que no había dado todo lo que tenía para dar e incursionar en ella en los últimos años ha sido, un poco, saldar esta deuda".





En cuanto al trabajo previo que ha significado montar esta muestra, explica: "Con Natalia Cabrera (curadora de la exposición) hemos hecho un gran trabajo a fin de armar este rompecabezas de 25 obras, desde una primera xilografía que tiene 54 años, hasta las obras actuales".





Trabajo en equipo

Ércoli es un maestro de la pintura abstracta, que realiza en soledad y al son de música clásica. Pero en los últimos años se ha dedicado a trabajar en grupo, en el que se destaca la artista plástica Marcela Furlani y actualmente lo hace con Salomé Gamboa.





"Es enriquecedor trabajar en equipo, sobre todo por el intercambio de opiniones. Considero que siempre se está aprendiendo. Vivimos mientras aprendemos, cuando dejamos de aprender, nos morimos. Yo quiero seguir aprendiendo", aseguró.





ercoli-2.jpg



Los comienzos

"Mi vida siempre estuvo relacionada con el arte. Desde muy chico comencé con unos dibujos muy extraños en un cuadernito de tapas blandas, unos dibujos que inquietaban mucho a mi familia", cuenta al ser consultado por sus comienzos. "Pronto empecé a aprender arte en la escuela, pero además iba a talleres. Siendo un adolescente, asistía a clases de dibujo y pintura con Irene Pepa –una artista que ya falleció–.





Sin embargo, se fue a Córdoba a estudiar medicina. Lo que sucedió era lo esperable: abandonó. "Mi familia tuvo que resignarse a tener un hijo artista, en lugar de médico. Pero lo entendieron y me apoyaron".





ercoli-3.jpg Uno de los trabajos –del 2012– que es parte de esta exposición.



Se cambió a la escuela de arte de la provincia de Córdoba y desde ese momento su vida y su obra artística fueron una sola. Dice que hoy, viendo los primeros trabajos y los de ahora, siente que la evolución ha sido positiva. Con el paso del tiempo ha ido adquiriendo libertad, una herramienta invalorable para los artistas.





El arte hoy

"Creo que estamos un poco deprimidos, culturalmente hablando. El mercado del arte lo está. Sin embargo, los artistas seguimos trabajando. Si bien en Mendoza se han cerrado muchos espacios es una maravilla tener un lugar como el que existe en la UTN, que ha cumplido 14 años y ya lleva realizadas 70 muestras", destacó.





En cuanto a la temática que lo inspira, expresó que si bien su obra es abstracta, siempre se ha sentido inspirado en las ciudades. "Particularmente me he sentido atraído por las vistas áreas y las perspectivas de los edificios, sus estructuras", describió. No es casualidad que uno de sus libros preferidos sea Las ciudades invisibles, de Italo Calvino.





Las obras de este gran artista que ganó el Escenario de Oro en 2015 –un año en el que debió atravesar un grave problema de salud, que lo tuvo mucho tiempo en estado de coma, pero del que salió airoso– se pueden ver hasta el 7 de setiembre en el Espacio de Arte de la UTN (Rodríguez 273, Mendoza capital).