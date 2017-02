Camino a la intendencia de Santa Rosa, "La Tía" Norma y Destéfanis fueron a captar votantes a la TV

1. Favorecer las políticas de producción y de empleo es uno de los objetivos primordiales de esta gestión desde que comenzamos. La producción se ha visto en los últimos 10 años ampliamente reducida. Hay 7.000 hectáreas que han dejado de producir que son los pequeños productores que año tras año ven menguadas las cosechas por el granizo y por la helado y no pueden sostenerla. Por lo tanto, allí se queda mucha gente sin trabajo y es necesario crear trabajo y ofreceremos líneas de crédito para mejorar la producción.





2. Nosotros no tenemos ningún plan, es La Salada la que se instaló en Santa Rosa y lo único que le pedimos es que cumpla con los requisitos que debe cumplir cualquier comercio que quiera instalarse en el departamento. Ustedes saben que en los últimos tiempos en señor Castillo en los medios periodísticos, estuvo agrediendo y teniendo expresiones descalificantes a mi persona, me trató de inútil y corrupta. No he cambiado mi forma de pensar a tal punto que ha decidido ponerse a derecho como corresponde y la semana pasada firmamos un convenio otorgándole los últimos 60 días de plazo para que termine de realizar todas las correcciones técnicas y edilicias.





3. Los servicios comenzaron a funcionar desde que asumimos, no hace falta que expliquemos que los servicios que se prestaban los hemos ampliado. Estamos incorporando unidades nuevas para aumentar el parque automotor para hacer más eficiente y prestar mejores servicios a los vecinos.





4. Ya empezamos a darle transparencia al municipio mediante diferentes métodos. Estamos en la web, hemos realizado por primera vez en muchos años las licitaciones para la adquisición de cualquier tipo de servicio o de bienes que se adquieren en el municipio superiores a los $80.000. Estamos publicando en la página web todos los actos que realizamos y respondiendo a cada una de las preguntas que los vecinos quieren saber y publicando todo lo que exige el Tribunal de Cuentas o cualquier entidad que requiera información.