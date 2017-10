Calcularon que la provincia estará llena de turistas este fin de semana

El sector turístico se prepara para vivir uno de los últimos fines de semana largos del año y en Mendoza las reservas ya superan el 75%, por lo que creen que, cuando esa ocupación se haga efectiva, el número será mucho mayor. Así que el optimismo está a flor de piel. Esta situación tendrá, además, un condimento a favor, y es que parece que, ahora sí, se irá el frío y se sentirá el calorcito de la primavera.



Marcelo Montenegro, director de Promoción Turística de la provincia, dijo que en promedio en toda la provincia hay 76% de reservas, aunque calculan que cuando de hecho los turistas lleguen y se queden en Mendoza, esa cifra será aún mayor –90%– dado que hay muchos que no hacen las reservas con anticipación.



"Hay que aclarar que el fin de semana, ya con la ocupación efectiva ese número siempre crece. Hasta ahora las reservas que tenemos son una excelente cifra y van aumentando, y seguramente la ocupación real va a ser más alta porque viene mucho turista en forma espontánea, que es el que hoy no tenemos contabilizado, y vienen también muchos a casas de amigos o parientes", comentó el funcionario.



Montenegro contó que la mayoría de los visitantes que llegan a la provincia en estas miniescapadas durante el año son de Buenos Aires, Santa Fe y de Córdoba, y de provincias limítrofes. "Se está dando que vienen brasileños que empiezan a consumir algo más que la nieve o el vino", contó Montenegro.



En un desglose de los datos, la zona metropolitana y del Gran Mendoza es la que mayor nivel de reservas tenía hasta ayer, con el 82%; en alta montaña el promedio estaba por arriba del 70%; en el Sur era del 60%, y para el Valle de Uco las reservas alcanzaban el 50%.



"Este año, en todos los fines de semana largos hemos experimentado un incremento del 10% de turistas en comparación con 2016. Este aumento obedece a diversos factores, por la promoción difundiendo el destino, la conectividad aérea que se ha ampliado un montón, no sólo en frecuencias sino en empresas", explicó Montenegro.



Dijo que otro fenómeno que también se ve los fines de semana largos es el crecimiento del turismo interno, de los propios mendocinos que aprovechan para recorrer la provincia.



Hasta ahora en los fines de semana largos anteriores el gasto promedio de cada turista ha sido de $1.050 y se quedan por lo menos dos noches, por lo que calculan que en este habrá un comportamiento similar, aunque esas cifras serán exactas la semana que viene.



"Va a haber una gran cantidad de eventos que contribuyen a la agenda turística. Está, por ejemplo, la Peatonal del Vino, que se hace en forma conjunta entre el Gobierno y la Municipalidad de la Ciudad en la explanada de Casa de Gobierno", agregó.