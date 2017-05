Caída de las ventas, aumento de los costos y "efecto Chile" hunden a los comercios en el centro de Mendoza

Caída de las ventas, aumento de los costos y "efecto Chile". El balance a los comercios del microcentro de Mendoza les da en rojo y para mantenerse a flote deben recurrir a herramientas que les permitan seguir en el mercado en el mejor de los casos o, en el peor, directamente cerrar sus puertas.





Según datos de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, entre marzo/abril del año pasado y marzo/abril de este año cerraron en toda Mendoza 150 locales comerciales. "En el último cuatrimestre en la ciudad se ha notado mayor desocupación, lo que hemos visto es que muchos se han relocalizado hacia el noroeste de la Ciudad", comentó Miguel Astorga, presidente de la entidad.





Para Astorga la tendencia es irse hacia la zona de los persas en las calles General Paz o Godoy Cruz porque la diferencia en los precios de los alquileres puede ser de hasta 25% en comparación con otras calles como San Martín o Espejo. "El alquiler es un ítem más del costo fijo. Cuando vamos a renegociar los contratos le decimos al propietario que es preferible resignar la rentabilidad y que esté ocupado, y que no genere gasto, pero no muchos lo entienden así", explica.





Eduardo Latino, al frente de la UCIM, dice que "no hay forma de bajar la incidencia de los alquileres en los costos". "El alquiler, las tarifas de los servicios altas, la competencia desleal porque hay gente sin habilitación o está habilitada pero no factura, los impuestos que son altos, todo ese combo es lo que afecta a los comerciantes", contó Latino. Agregó que "las propiedades están muy sobrevaloradas, no hay forma de poder bajar la incidencia de los alquileres, es un tema que lo deciden los dueños de los locales pero no es tan así porque el mercado no lo regulan los corredores inmobiliarios".





"El centro se está vaciando de comercios que conocíamos desde hace muchos años y están cerrando. Habrá que ver que se llamen a la cordura los dueños de los locales", apuntó.





Para Astorga el foco a la hora de decidir a cuánto alquilar un local –en la calle San Martín pueden superar el canon de $100.000 mensuales– es apuntar a la rentabilidad y establecer un precio sobre esa base. "Para los locales los estamos negociando con la idea de retener al inquilino, el 8% de las ventas va al canon mensual", explica.





Latino disintió de Astorga con respecto a la relocalización de comercios hacia el oeste y afirmó que en el microcentro hay muchos nuevos que no tributan y que eso genera competencia desleal.