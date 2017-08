Cae la producción de miel por la desaparición de las abejas

abeja.jpg

La disminución del número de abejas en las colmenas es una problemática global que, por supuesto, tiene su repercusión en Mendoza, donde se registran problemas en torno a la producción de miel y sus productos derivados.Los principales referentes locales del sector apícola explicaron que se debe a una serie de factores que en mayor o menor medida también ocurren en la provincia, y pidieron políticas de Estado que ayuden a un sector que, además, es importante para el desarrollo de otras producciones.Dentro de esa cadena de factores, hay uno en el que todos coinciden y es el cambio climático. Los otoños más cálidos y la demora en el ingreso del invierno frío hacen que las abejas no puedan hacer la invernada adecuada para tener una prolongación en su vida."Una obrera en verano dura 45 días debido al desgaste que tiene por la cantidad de horas de trabajo (vuelo) que tiene. En invierno, una obrera dura hasta 120 días, pero siempre y cuando sea un invierno frío que las mantenga la mayor parte del tiempo dentro de la colmena, sin gastar energías", explicó Daniel Avena, presidente del Consejo Apícola provincial.Otro motivo recurrente es el uso de plaguicidas o pesticidas para las producciones frutihortícolas. En Mendoza ese tema está relativamente controlado porque no se realizan fumigaciones aéreas sino que se hacen colocaciones localizadas, por lo que los productores suelen avisarles a los apicultores que retiren sus colmenas a tiempo."Es un problema muy grave porque cada vez se aplican más. En los pesticidas dicen que no les hacen daño a las abejas pero no lo creemos, porque si mata a otros insectos por qué no a las abejas", continuó Avena.El tercer factor es el denominado nutricional, pero también está relacionado a los agrotóxicos. El uso de herbicidas genera que en los montes frutales o de viña ya no existan malezas o yuyos que dan flores, que es justamente de donde las abejas sacan néctar."Si vos ponés a las abejas en un solo cultivo, monofloral, por ejemplo solo alfalfa, a la larga tendrá problemas nutricionales. Es como si una persona durante todo un año sólo comiera pan, lo cual le generaría un problema nutricional grave", ejemplificó Pablo Maessen, integrante de la Sociedad Argentina de Apicultores.La diversidad de flora hace que las abejas puedan recibir polen de distintas especies, lo que les brinda una dieta variada, y en Mendoza existen campos con estas características, por lo que según Maessen, "en Mendoza es poco probable que eso ocurra", aunque admitió que es una de las teorías que explica el síndrome de desaparición de las colmenas.En lo que coincidieron los referentes del sector apícola es que ya son varios los años de crisis, que la situación se acentúa cada vez más y que solo una política de Estado pensada a largo plazo puede ser la solución."El año pasado fue muy complejo, muy duro, porque nos afectaron tremendamente las heladas tardías. Hubo una cosecha de miel muy pobre, quizás la más pobre de la historia de Mendoza. Se cosechó entre un 30% y 40% de lo normal", informó Avena.En cuanto a la producción de este año, las perspectivas son positivas en relación a 2016, porque hasta ahora hubo buena cantidad de lluvias, la humedad del campo es la adecuada y las colmenas arrancaron bien. Sin embargo, una serie de heladas como las del año pasado podrían volver a arruinar la temporada.Maessen en tanto consideró que "estamos en un momento clave de la apicultura mendocina" y que es necesario que "el Estado se siente a discutir estos problemas en la mesa de las asociaciones y cámaras de apicultores. No son temas livianos que se arreglan fácilmente con un subsidio o ayuda económica al apicultor. Se le puede encontrar la vuelta, pero hay que sentar a la mesa a los actores, con la idea de armar un plan estratégico a 20 o 30 años. Pero, qué plan se puede armar en Argentina con ese tiempo si sólo se buscan soluciones inmediatas", cerró.