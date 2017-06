Buscan descontarle las multas por bono a los empleados públicos

La iniciativa para una nueva Ley de Tránsito que ideó el Ejecutivo contempla, entre otras cosas, darles más poder a los municipios basándose en el inciso 3 del artículo 200 de la Constitución de Mendoza que señala que son atribuciones inherentes a las municipalidades "tener a su cargo (...) la vialidad pública, respetando las leyes que dicte la Legislatura sobre la materia".

El comisario Oscar Hómola, director de Seguridad Vial, afirmó que no se trata de delegar responsabilidades porque "los municipios son responsables de la vialidad por la Constitución".

El proyecto prevé que cada comuna deberá tener sus juzgados de tránsito y que podrán intervenir en accidentes en los que haya heridos –hasta ahora sólo pueden hacerlo en casos sin personas lesionadas– sin la necesidad de que la Policía Científica vaya hasta el lugar. La única excepción será en el caso de que haya muertes, en que sí o sí intervendrá la Policía de Mendoza.

Un dato curioso de la iniciativa es que en el último inciso del artículo 43 deja expreso que las mascotas tienen que viajar en la parte trasera del auto y sujetadas de tal forma que no interfieran con las maniobras o la visibilidad del conductor.

Además, a todos los empleados públicos de todos los rangos del Estado, jurisdicciones y poderes se les descontará el monto de sus multas de tránsito en sus bonos de sueldo. "Es más una razón de índole ejemplificadora y de cumplimiento efectivo. Como empleado público tengo obligaciones con la ciudadanía. Esto no es impuesto, sino que es consecuencia de un acto", explicó Hómola sobre este punto.

En consecuencia, con la digitalización de los expedientes que empuja el gobierno de Alfredo Cornejo, todas las notificaciones que tengan que ver con el tránsito se realizarán por cualquier tipo de vía electrónica. "Hoy en día el problema principal es la notificación. La persona que infrinja la ley va a recibir un troquel con todo lo que debe hacer y los tiempos, y se le notificará todo el seguimiento de forma digital", agregó el comisario.

En adecuación a los fallos de la Corte, no se podrá retener la licencia de conducir. También cambia el destino de los secuestros. "Hay términos cortos para que el Estado se haga cargo: a los 6 meses de que un vehículo esté en San Agustín o alguna otra playa y no se haya reclamado, si está en posibilidad de uso, se lo puede solicitar para usarlo para trabajar en alguna repartición pública o subastarlo", añadió el funcionario.

Los detalles punto por punto

-No se retiene la licencia. El proyecto establece como regla la no retención por parte de la autoridad de control, teniendo en consideración fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza que indican que no puede retenerse en virtud de lesionar derechos constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de inocencia y el derecho de propiedad. Sin embargo, hay excepciones: no se puede circular con la licencia vencida, ni conducir un vehículo para cuya categoría no se encuentre habilitado o cuando la licencia esté adulterada, entre otros.





-Descuento por bono. A todos los empleados públicos, de los tres poderes, de la provincia y de los municipios, de cualquier clase, incluidos funcionarios y magistrados, que posean multas viales se les descontará el monto por bono.





-Materia obligatoria. La DGE deberá incluir en sus currículas de forma obligatoria la educación vial como una asignatura más en todos los niveles de enseñanza formal.





-Patentamiento. Todas las concesionarias o agencias que vendan autos, motos y ciclomotores deberán exigirle al comprador, antes entregarle el rodado, que tenga el trámite completo de la inscripción del dominio y patentamiento ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.





-Juzgados de tránsito municipal. Serán los encargados de aplicar la ley. Tendrán intervención tanto en accidentes con lesionados como sin lesionados, excepto en el caso de que se produzca la muerte de una persona en el momento donde sí tendrá intervención la Policía de Mendoza.





-Reincidencia. Se ponen sanciones más graves. Para la primera reincidencia es el doble de la multa que correspondería. Para la segunda, el triple de lo que correspondería más inhabilitación desde 60 hasta 180 días.





-Notificaciones electrónicas. Todas las partes serán notificadas en forma electrónica, mensajería telefónica digital instantánea (Whatsapp), mensaje de texto, telefónica o mensajes equivalentes. También pueden usarse casillas de correo electrónico.