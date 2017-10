Bono Fiscal: el PJ pide investigar irregularidades

Mendoza. Saber cuál fue el criterio de selección de los 52 proyectos beneficiados por el Bono Fiscal de $4.121 millones, en total, por el que algunas empresas mendocinas podrán obtener títulos para pagar Ingresos Brutos, y lograr la remisión de todos los pliegos licitatorios que abarcó este Programa de Fomento a la Inversión Estratégica, para analizar caso por caso. Eso es lo que, ahora, quiere el Justicialismo y por lo que pidió ayer desde la Legislatura la creación de una comisión investigadora, caldeando aún más la previa electoral.



Dicen haber detectado algunos casos "llamativos", aduciendo supuestas irregularidades, como que a Fabio Calcaterra –primo del Presidente– se le asignara uno de los beneficios fiscales más suculentos de la convocatoria. El oficialismo salió a responder y aseguró que es una jugada política y que se cumplió con la Ley Impositiva (la 8.923) y sus reglamentos.



"Queremos saber cuál ha sido el criterio de selección, cuál ha sido el objetivo de cada asignación. Que sea transparente una situación que, a priori, llama la atención", comentó el diputado Lucas Ilardo (PJ), que fue acompañado en conferencia de prensa por sus pares Jorge Tanús y Carina Segovia. De no contar con el aval para la creación de esta comisión, aseguraron que irán a la Justicia para que se investigue.



Que se creó un fideicomiso tres días antes de la presentación de proyectos; que entre los beneficiarios hay un concesionario importante del Estado que maneja un hotel con casino que no debiera ser prioridad; que una misma persona integra seis empresas beneficiarias distintas fueron algunos ejemplos que citaron.



"La entrega de un crédito fiscal 8 millones para una persona que se declara como autónoma y cobra 20 mil pesos por mes para una inversión de 60 millones de pesos o que la persona que figura para que se le entreguen 8 millones para crear empleos no está inscripta como empleadora ni en a AFIP ni en Rentas, figura como autónoma", sumó Ilardo, como "llamativo".



"El crédito fiscal implica dinero que ha dejado de recibir la provincia y que lo tiene que soportar el total de los mendocinos. Por eso, al menos, creemos necesario investigar", dijo Segovia, sumándose al pedido.



Aunque en un principio aseguraron no querer dar nombres, sí hicieron alusión a que entre los seleccionados está Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que está al frente de Simplot Argentina, que desembolsaría $964 millones para la instalación de una planta de papas fritas congeladas y de puré de escamas, y que tendrá un beneficio fiscal de $86 millones. Con respecto a este caso, en representación del oficialismo el diputado Jorge López dijo: "En ningún momento se establece, ni en la ley ni en el reglamento de condiciones generales y particulares, cuál debe ser la identidad política o el límite de inversión de la persona. No tiene sentido ver cuál es la relación de parentesco con funcionarios, porque los criterios de selección son otros".



En general, desde el radicalismo aseguraron que este pedido "responde a intereses electorales"; tildaron de "lamentable" que haya sospechas y que traten de "poco transparente" una herramienta que los que denuncian aprobaron en la Legislatura, y cuestionaron que lo hagan ahora, cuando en junio cerró la convocatoria.



"Esta herramienta pasó por distintas instancias en la Legislatura. Tuvo una discusión importante cuando se aprobó la ley, donde se propusieron distintos mecanismos para otorgarlos y se estableció que el Ejecutivo avanzara en un reglamento para determinar qué proyectos podían viabilizarse, que este tenía que ser publicado y estuvo dos meses en la página web", agregó López, asegurando que hubo ámbitos de discusión, además de que la apertura de propuestas fue pública.



Desde el Gobierno, aclararon que las empresas para poder obtener el beneficio tienen que demostrar que están cumpliendo de acuerdo con el programa y cronograma de inversión establecidos, y con la cantidad de puestos de trabajo que generarían, y que para eso tienen un plazo de 5 años. "Hasta que no se constata, no se otorga", aseguraron desde la cartera de Economía.



También, en particular, dieron explicaciones acerca de los casos mencionados por la oposición. "En ningún momento el reglamento dice que tienen que tener hoy empleados, lo que se ve es la proyección de inversión que se va a realizar y cuáles son las perspectivas de empleo a dar. Las condiciones actuales no son un criterio de selección", aclararon.



"Vienen siendo una constante generar sospechas infundadas con argumentos falsos sobre todo con propuestas del Gobierno que tuvieron un éxito notable. En 8 años no tuvieron ninguna iniciativa y a las exitosas de este gobierno intentan menoscabarlas", cerró Cesar Biffi, titular del Bloque Cambia Mendoza, adelantando que hasta no saber de qué se trata el pedido no decidirán si apoyan la creación de la comisión.