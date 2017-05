Avanza la unión del Corredor del Oeste con el Acceso Sur

La obra consistirá en una avenida a nivel del suelo, con dos calzadas de cada lado, grandes espacios internos entre ambas vías y bicisendas. El tramo a construir es el que va desde San Martín Sur entre Ugarte e Yrigoyen, hasta la intersección de Juan José Paso y la ruta 40 (Acceso Sur).

En el medio se construirán tres rotondas que además servirán como reguladores de velocidad para los conductores.



"Son tres rotondas que vendrían a solucionar los problemas de tres nuevas intersecciones que van a surgir. Una es la de calle Paso, que todo el mundo conoce, pero hay dos más que quedan en el medio del trazo. Hay una rotonda en la intersección de calle Irigoyen, Paso y Ugarte, mientras que habrá otra en Laprida, Álzaga y la apertura de la avenida Paso", explicó Diego Kotlik, subadministrador de Vialidad.



El proyecto está entrando en los últimos detalles y desde Vialidad confían en tenerlo listo para setiembre. Luego deberán recibir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el ente financiador de la obra, el formato con el que deben realizar el llamado a licitación.



"A la obra, que denominamos 'Apertura avenida Juan José Paso vinculación Ruta 40-Corredor del Oeste', la calculamos en unos $60 millones. Hasta la calle Paso tenemos un presupuesto aproximado de $50 millones y otro presupuesto que completaría los $60 millones hasta la ruta 40", dijo Kotlik.

El plazo estimado para concretar los trabajos no debería superar los 18 meses, tiempo considerado habitual por los expertos para obras que se hacen a nivel de calle y no en altura, por lo que si comienza en el primer semestre de 2018, podría estar lista en su totalidad para el 2020.Oscar Sandes, administrador de Vialidad provincial, dialogó con UNO y remarcó la necesidad de cambiar el paradigma en el que se encuentra la provincia. "Cuando asumimos nos pusimos a trabajar en generar un grupo para ver cuáles son los problemas de planificación urbana de Mendoza La provincia fue construida por ingenieros, constructoras, políticos e intereses privados en su gran mayoría, y la última intervención seria que tuvo fue allá por 1970", expresó.Por ese motivo, la idea es intervenir urbanísticamente a la provincia para brindar nuevas circulaciones para que "los ciudadanos no tengan el enorme inconveniente de tener que cruzar por dentro de las ciudades".