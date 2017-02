Aun con la amenaza de un decreto, el SUTE ratificó el paro

Para el SUTE, aun cuando el Gobierno firme el decreto para imponer el aumento salarial 2017 para los docentes, el paro podrá sostenerse el 6 y el 7 de marzo.



Es que para el gremio, el Ejecutivo todavía no agotó todas las instancias de negociación, al no haber ofrecido concretamente un aumento con adicionales, como sí lo hizo con otros sindicatos, por ejemplo, AMPROS, que nuclea a los profesionales de la salud, para los que fueron creados ítems por zona alejada.



Adrián Mateluna, titular del gremio, explicó: "La discusión salarial no ha sido agotada del todo, ya que en realidad nunca fueron analizados otros aspectos del salario docente, como un aumento sobre la antigüedad que sí integra la estructura de los haberes. Además, el hecho de haber presentado tres ofertas, del 15, el 16 y el 17 por ciento sucesivamente, terminó por dilatar la negociación, cuando ya se sabía que la intención del Gobierno era no ofrecer más del 17%".



Para el sindicalista, la Provincia discriminó a los docentes en esta negociación, "porque a otros sectores sí se les ofreció algunos ítems, mientras que a los docentes no. Sólo nos ofrecen el 17% en dos tramos, junto a una serie de puntos que forman parte de la actividad del docente, como es la capacitación o revisar los casos de cambio de funciones, cosas que deben hacer de todos modos".



Tampoco convenció la inclusión del pago de una vieja deuda por liquidaciones en torno a la zona, que data del 2006 y que abarca a 12.000 docentes por un monto total de $500 millones o la promesa de mejorar la atención en salud laboral, donde aún hoy los docentes deben esperar meses para retornar a sus puestos, una vez que obtuvieron el alta de sus médicos particulares.



Por otra parte, el gremialista detalló que todavía no ha sido reglamentada la adhesión a la Ley de Violencia de Género, lo que provoca que muchas docentes todavía obtengan su licencia cuando sufren estas situaciones por el artículo 40, es decir, que les caben las generales de la ley de licencias y, por lo tanto, pierden el ítem aula.



Es justamente este punto uno de los planteos llevados a la Suprema Corte de Justicia para declararlo inconstitucional y que está en la Sala 2 a la espera de su resolución.



Quieren otra propuesta

"El decreto es el escenario más probable, pero nosotros esperamos una nueva propuesta para este miércoles a las 11 de la mañana, porque en un proceso coherente de negociación, a veces hay avances a pesar de lo que se dice", indicó Mateluna.



En tanto, el gobernador Alfredo Cornejo, luego de participar en la Bendición de los Frutos en Malargüe, llamó a los padres a llevar a los chicos al colegio para iniciar el ciclo lectivo 2017 y afirmó: "El SUTE no representa a la mayoría de los docentes de buena fe y el lunes empiezan las clases con el SUTE o sin el SUTE".



De esta manera, el mandatario apostó a que los maestros y profesores no adherirán a la convocatoria realizada desde el sindicato, a pesar de los resultados de los plenarios departamentales donde ganó el rechazo al aumento propuesto.



En este sentido, Mateluna consideró que la respuesta de Cornejo tiene un correlato con lo que sucede a nivel nacional, donde entiende que el Gobierno ha comenzado una campaña de desprestigio hacia los sindicatos docentes, como Suteba y CTERA.



Desde la Dirección General de Escuelas eligieron hacer silencio hasta mañana, para realizar cualquier tipo de consideración respecto al inicio del ciclo lectivo o defender el impacto que tendría el aumento propuesto, ya que con el decreto, sólo será abonado el 17% para todos los casos, sin la posibilidad de volver a la mesa de negociación salarial en octubre.



De todos modos, la cláusula gatillo estaba condicionada a que la Provincia recaudara por encima de lo estimado y a que la inflación superara las proyecciones.