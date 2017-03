Auditarán 14,4 millones de tickets buscando un fraude

Será una tarea titánica, casi artesanal, con la única diferencia que tendrán computadoras en vez de papel y lectores digitales en lugar de lápices, para anotar, clasificar y comparar.



Una decena de elegidos del Instituto de Juegos y Casinos, a los que seguramente habrá que declarar héroes provinciales, deberán revisar a partir de la semana que viene más de 14 millones de tickets de quiniela emitidos en los últimos 10 años.



El objetivo es investigar si hubo algún fraude en la última décadaa raíz de la denuncia del cobro de premios que nunca fueron retirados por los agraciados apostadores.



Así lo adelantó a Diario UNO la titular del ente provincial que controla el juego a nivel local, Josefina Canale, al referirse a cuáles serán los próximos pasos de la investigación que capitanea.



La novedad de tales irregularidades se conoció la semana pasada cuando se supo que un agenciero había denunciado al Instituto una práctica fraudulenta realizada por algunas agencias y subagencias, aprovechándose de una falla informática que tenía el sistema on line de acreditación y rendición de premios.



Nadie sabe a ciencia cierta, ni Canale ni la Justicia que ya tiene una causa penal abierta, si detrás de esa maniobra denunciada está la mafia siciliana o apenas una práctica doméstica, producto de la viveza criolla o simplemente no hay nada.



Pero lo que alarmó al Instituto de Juegos y Casinos es que cuando fue a revisar en el sistema on line la maniobra denunciada por el agenciero, comprobó que efectivamente puede realizarse y que permite encubrir como pagado a su beneficiario un tiquet ganador que nunca fue cobrado por este.



Hasta ahí llegan las certezas del Instituto. El resto es todo teoría, hipótesis y presunción. "No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Creemos que si hubo un fraude, ha sido pequeño porque si no se tendría que haber notado en los movimientos de fondos del Instituto", señaló ayer Josefina Canale, al expresar sus expectativas.



"Todavía no hay ningún caso comprobado y tenemos que hacer una auditoría sobre todos los tickets de los últimos 10 años, impactarlos con todos los del sistema, ver si nos faltan y determinar las diferencias".

La titular del Instituto de Juegos aclaró que el hecho de que haya faltante no implica que estén ante un fraude. La experiencia directa se lo demostró así hace poco tiempo.



"Tuvimos un caso en donde nos encontramos con tickets premiados que no habían sido rendidos, se lo reclamamos a la agencia y los presentó todos. No había más irregularidad que la demora en la entrega de los comprobantes".



Pero haber descubierto "que había una debilidad en el sistema", como la describió Canale, condenó al Instituto a hacer toda la revisión.



"La semana que viene vamos a empezar. Van a ser entre 8 y 10 personas que van a revisar unos 5.000 tickets emitidos por día, seis días a la semana durante los últimos 10 años".



Tomando la cantidad de boletos diaria citada, por 288 días por año por 10 años, da como resultado un total de 14,4 millones de tickets que deberán ser auditados.



La revisión no tiene chances de ser digerida rápidamente con tecnología de última generación.



De hecho, telefonearon hasta Oriente buscando algún aparato milagroso que hiciera la tarea de modo automático, pero no hubo suerte.



"Preguntamos hasta en Japón si existía una máquina lectora de tickets y lamentablemente no hay una adecuada a los que tenemos. Solo nos queda el trabajo manual de pasar el lápiz óptico por el código de barras y la computadora como herramientas de trabajo para detectar donde haya diferencias".



¿Quiénes y cuánto?

Cuando el Instituto de Juegos detectó que había una falla en el sistema que permitía la maniobra denunciada, recurrió a la estadística para ver si era posible que se hubiera estado ejecutando.



Allí encontró una diferencia que le causó intriga y que con la auditoría de tickets podrá confirmarla o descartarla.



Notó que en unas 70 agencias de quiniela, el índice de apuestas ganadoras prescriptas (que el premio no ha sido retirado por los beneficiarios) ronda el 0,5% del total o menos.



El número llamó la atención porque el promedio histórico de todo el sistema arroja que las apuestas prescriptas representan entre el 1,5% y el 2% de los premios otorgados.



Sin embargo, el Instituto no tiene elementos fiables para sospechar de esas agencias y tampoco sabe cuál podría ser el monto de fraude en caso de que hubiese existido.