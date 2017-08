Atenti: este jueves abren la inscripción para el Procrear Maipú

Desde este jueves hasta fin de mes estará abierta la inscripción para los departamentos del Procrear en Maipú . Serán más de 200 viviendas del último lote y los remanentes de personas que fueron sorteadas, pero que no accedieron al crédito, las que estarán disponibles.





Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de Procrear, confirmó el dato a Diario UNO. La inscripción será para el Lote E y para los remanentes.





"Algunos sorteados se cayeron por distintas razones: al momento de hacer su carpeta no mantuvieron las condiciones de cuando hicieron la inscripción, se divorciaron, heredaron un bien, figuran en Veraz, etcétera", explicó Kerr.





procrear-2.jpg Un mundo. Ya entregaron 507 departamentos en el complejo maipucino. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



El sorteo se realizará, cuando cierren las inscripciones, por Lotería Nacional que da turno en general entre el 15 y 20 de cada mes, y se transmitirá en vivo por las redes sociales de Procrear. Desde mañana estará habilitado el botón en la página web que permite las inscripciones.





"El interés en el Procrear sigue siendo tan alto como antes. Los usuarios se acomodan a que no es un regalo como antes, pero con un crédito UVA más una tasa baja que están dando los bancos, se paga una cuota accesible. Entendemos que la gente tiene que poder acceder al crédito", afirmó Kerr.









El funcionario nacional dijo que el Procrear anterior tenía un espectro de inscripción muy amplio e implicaba que había personas que terminaban pagando una cuota de $1.200 con un ingreso de $40.000, cuota que, además, no se ajustaba. "Era mucho más demagógico", opinó.

procrear-3.jpg



La obra "faraónica"

Ese adjetivo usó Kerr para referirse a la monumental obra del Procrear en Mendoza capital. "Es de las más faraónicas que hay. Y sí, está mal diseñada y sí es carísima. Pero la heredamos así y hay que terminarla", dijo sobre el complejo de 1.109 departamentos.





"No queremos hacer política con esto y llamar ya a la inscripción. Sería muy fácil para nosotros hacerlo para las elecciones de octubre. Pero sabemos que eso trae tremendos problemas, los tiempos no se respetan y la alegría de hoy empieza a ser reclamo mañana. Hasta tanto no tengamos un nivel de avance de terminada la obra no abrimos la inscripción", sentenció Kerr.





Contó que el proyecto final será modificado para abaratarlo. "La obra tenía muchos locales comerciales que para bajar los costos vamos a reconvertirlos en viviendas. También vamos a modificar los espacios comunes porque cerca del 40% del total ocupa esos espacios. Por pedido del intendente vamos a transformarlos en plazas secas que sean de fácil mantenimiento", explicó Kerr. La idea también de tener más departamentos es que las expensas se dividan entre más y sean más baratas. El secretario dijo que están tratando de establecer la accesibilidad a estos departamentos con cuotas que no vayan a superar los $10.000. "Hay dúplex de 100 metros cuadrados que van a terminar saliendo $3 millones. No es para alguien que gana $20.000 por mes", dijo.





procrear-4.jpg



El Banco Nación amplía límites

El Banco Nación, para atenuar el impacto de la volatilidad del dólar, elevó el límite máximo de la relación cuota/ingreso del 25% al 30% en los créditos ajustables por UVA, y amplió el plazo máximo de esos préstamos, de 30 a 40 años. Además, los créditos pasarán de $1.650.000 como máximo a $2 millones.