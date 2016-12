Así funcionarán los servicios públicos durante Navidad

El servicio urbano, metrotranvía y el de media y larga distancia, funcionarán el viernes 23 y 30 de diciembre con frecuencias normales.

El sábado 24 y 31 lo harán con las frecuencias habituales, pero hasta las 21.30, en tanto el 25 y 1 de enero los colectivos estarán prestando el servicio con las frecuencias de un día domingo.

Ante la reducción del servicio de transporte público desde la Secretaría de Servicios Públicos recomiendan salir con antelación de sus hogares para llegar a horario a destino.

Lo mismo sucede con el servicio de taxi y remis, ya que en esas fechas suelen colapsar las líneas de las empresas.

Estos consejos permitirán que los usuarios no opten por servicios ilegales, ya que ante el apuro estos vehículos están a la orden del día. Es importante saber que estos coches no cuentan con seguro ante un eventual accidente, y lo más importante que no están habilitados para este fin por la Dirección de Transporte.

Agua potable

Ante inconvenientes en el servicio de agua potable el EPAS informa que en primera medida el usuario debe reclamar ante su prestador, y en caso de no recibir una respuesta podrá comunicarse con el Ente vía www.epas.mendoza.gov.ar

EPRE: 0800 222 3773 | APP EPRE Usuarios (desde el Celular)

Servicio eléctrico

Ante problemas con el servicio eléctrico, situaciones de riesgo en instalaciones eléctricas en la vía pública -cables, postes caídos o cortados, entre otros- se debe dar aviso en forma inmediata a la distribuidora correspondiente. Los números de contacto son:

EDEMSA: 0 800 3333 672

SMS: LUZ (espacio) número de NIC al 29600

EDESTE: 0 800 666 3337

Coop. Eléctrica de Godoy Cruz: 0 800 999 0756

Coop. Alto Verde: 0 800 999 4295

Coop. Monte Comán: 0260 4490033

Coop. Rivadavia: 0263 4442711 – int. 15

Coop. Santa Rosa: 0261 154534622 – Nextel: 149*3773 – 4241890

Coop. Sud Río Tunuyán: 0263 4445545

Coop. Medrano: 0263 4491051 – 0263 154561654 (Guardia)

COSPAC: 02625 480039 int 202 (Guardia)

CECSAGAL: 02625 422028 ó 422055