El secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, aseguró las actividades vendimiales que no se vieron afectadas por el accidente en el Teatro Griego siguen en pie tal como está previsto en el calendario.



Se trata de la Vía Blanca, la noche de las reinas, el Carrusel y el desayuno de la Coviar, entre otras actividades, se realizarán con total normalidad debido a que no se vieron afectadas por lo ocurrido en el Teatro Griego, donde en la noche del jueves cayó una parrilla de luces y la grúa que la sostenía.



"Lo que queremos es que se desarrollen las otras actividades que no se vieron afectadas por este accidente", dijo Diego Gareca.

"Los otros contenidos que hacen a Vendimia se van a desarrollar. Lo que estamos evaluando son las actividades en el Teatro Griego", agregó.

Mientras las autoridades evalúan si se realizará el acto central luego de dialogar con los artistas y constatar los daños en las gradas y escenario.



grua-3.jpg Impactante. La grúa y el brazo que sostenía una parrilla lumínica se desplomaron sobre las gradas. No hubo consecuencias más graves por milagro. Fernando Martínez / Diario UNO.

grua-4.jpg Preocupados. Los artistas y allegados tenían mucha incertidumbre. Fernando Martínez / Diario UNO.

