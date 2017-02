Los artistas de la Cofradía Simbolista, los más perjudicados por el incendio del ECA el 18 de enero pasado, buscan llegar a un acuerdo con el Gobierno de Mendoza para evitar la vía judicial.





Para esto, Andrea Cirulli, abogada contratada por el grupo para representarlos en esta negociación, llegó a Mendoza con una propuesta que implica el reconocimiento del valor de las obras más el costo por el daño moral ante la pérdida, y el lucro cesante y emergente, porque ya no podrán ni exponerlas ni comercializarlas eventualmente.





Si bien no trascendió la cifra que fue puesta en la mesa, corren 10 días hábiles para que el Gobierno responda al pedido de los artistas, por sí o por no, y realice una contrapropuesta. En ese último caso, serán los artistas los que decidan el siguiente paso.





Cirulli explicó que a partir del listado de precios que presentó ante las autoridades de Cultura, existe una forma jurídica de calcular el valor total de las pérdidas sufridas por fuego, agua, cenizas y polvo producidos durante el siniestro.





Si ese criterio es compartido entre ambas partes, el conflicto durará poco, de lo contrario será la vía judicial la que determine qué monto debe serles reconocido a los artistas. Para lo cual, la letrada ya adelantó que irá contra el Estado mendocino y por la empresa, si esta fuera incorporada por la gestión de Cultura como tercero en el pleito.





"Hay que entender que los artistas tienen otra sensibilidad y otra manera de mirar este problema. Yo tengo un criterio jurídico que puedo discutir o compartir con la abogada del gobierno, que es distinto del criterio artístico que puede tener el secretario de Cultura Gareca, hay que contemplar todo esto. Pero no es que los artistas quieran hacer negocio con esto, que quede claro. Los artistas buscan recuperar el valor moral y su lucro cesante por las pérdidas. Hay artistas que han perdido toda su obra, diez años de trabajo, como es el caso de Mario Calvo", detalló Cirulli.





Por otra parte, la abogada pidió ir a la Escuela Mitre, donde quedaron depositadas las esculturas y pinturas de la Cofradía, más las del maestro Alejandro Boim, quién había pedido prestada al comprador de su obra Gigante dormido, que también resultó afectada. De acuerdo con la observación realizada durante la visita, Cirulli concluyó que "las obras que ingresaron al ECA ya no están más, porque o desaparecieron o están dañadas. Indicó que el Gobierno ha contratado a dos restauradores que todavía están evaluando qué reparaciones deberían ser realizadas. En este punto, aclaró que los artistas pueden preferir que un experto de más confianza sea quien viaje a la provincia para que haga el trabajo.





En la reunión que mantuvieron ayer durante más de seis horas, entre la representante de los artistas, Diego Gareca, la titular del ECA, María Laura Tinte, y la asesora de gabinete Cecilia Santino, fueron dados detalles de la pericia de bomberos, en la cual, indican que el fuego no fue provocado, pero que hubo un marcada negligencia ocasionada por el tipo de elementos utilizados para arreglar la cúpula. Además, desde Cultura adelantaron que están pensando en algún sistema de seguro para el edificio, las obras y sus visitantes, para no volver a repetir la misma historia. De todas modos, la letrada indicó que este aspecto no es algo que cambie el planteo de los artistas, ya que es un problema expresamente de Mendoza.





Y resaltó que " los artistas no quieren volver a Mendoza nunca más, es muy triste pero es así".





En tanto, Diego Gareca, secretario de Cultura, sólo dijo que "evaluarán la propuesta que nos han traído y que no es sólo económica, sino que abarca otros aspectos, y les haremos una contrapropuesta. La abogada tiene un mandato firmado por los artistas, una formalidad que se ha concretado; ahora la Provincia siempre dijo que iba a pagar las obras de los artistas".