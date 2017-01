Artistas quemaron sus obras para criticar las políticas culturales

Unos cien artistas se concentraron ayer a las puertas del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA)para manifestar su preocupación por las políticas culturales. Realizaron una performance quemando sus obras y un abrazo simbólico al edificio.



La movilización fue para reclamar por la falta de salas donde exponer, a poco más de una semana del incendio que destruyó la cúpula del viejo edificio de Gutiérrez y 9 de Julio. La protesta comenzó en la plaza San Martín, se trasladó al ECA y más tarde, se dirigió hasta la sede de Cultura.



Pese a los reclamos y a la necesidad de los artistas de ser escuchados, ningún funcionario los recibió. De hecho, las puertas del ex Banco Hipotecario, donde funciona la Secretaría que dirige Diego Gareca, fueron cerradas anticipadamente.



En ese lugar, los artistas colocaron carteles e hicieron llegar las cenizas de las pinturas que incineraron como un modo simbólico de representar la pérdida de los espacios estatales y la tendencia de cierre de las salas privadas autogestionadas.



Las redes sociales sirvieron como espacio para visibilizar la protesta, ya que varios de los participantes de la concentración subieron videos mostrando la quema de sus propias creaciones, como crítica a la gestión y para solidarizarse con el colectivo de artistas que le exige al Gobierno "que encamine sus políticas".



Por este hecho, desde el Estado prefirieron guardar silencio, argumentando una agenda muy apretada de reuniones.



Mientras tanto, la asamblea de artistas escribió un comunicado exhibiendo en varias líneas cuál, a juicio de ella, es la situación que atraviesa el sector y pidiendo entre otras cosas se "tomen medidas a la brevedad que den soluciones definitivas, no parciales, a los problemas edilicios y patrimoniales".



Testimonios



Roxana Jorajuria (44), Licenciada en Historia del Arte



"El problema es mucho más complejo que la pérdida de espacios donde exponer. Lo que se está discutiendo es la precarización de las políticas culturales relacionadas con los espacios de las artes visuales. Hay una situación de abandono de la infraestructura de los espacios y falta de mantenimiento durante décadas, que los ha llevado a su colapso. Por eso, lo que estamos haciendo es denunciar que no se cumplen las promesas de arreglos que nos hicieron. ¿Quién va a remediar el daño histórico y patrimonial de la cúpula? Parece un chiste malo lo que pasó y toda esta situación".



Mariana Barón (32), Artista visual y docente



"Todos los artistas apoyamos la concentración que se hizo en el ECA en contra de la desidia con que cada uno de los gobiernos de turno trata la cultura. Nuestra función es salir a defender el derecho a la cultura porque es tan importante como la educación o la salud. Para mí es un condimento esencial que hace a la vida humana, sin el cual nada tendría el mismo sentido. El Gobierno no le está dando la importancia que merece, no se le da el presupuesto que requiere el sector porque la mayoría del dinero va destinado a la Fiesta de la Vendimia".



Clara Ponce (32), Artista plástica y docente



"Llevamos la misma lucha desde hace años. Lo que pasó con el ECA es un detonante más de una situación que se viene repitiendo. Con este grupo de artistas, que ayer se reunió a reclamar, ya nos juntamos con el intendente de Capital, que nos prometió que durante enero comenzarían las obras en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza y no ha pasado nada aún. Hay un abandono de políticas culturales y se está negando un derecho básico de todos los ciudadanos. No quedó ninguna sala en donde exponer ni disfrutar alguna muestra".



Daniel Bernal (57), Artista visual



"Cuando se incendió el ECA por negligencia de las autoridades, ya que no contrató a empresas especializadas para los arreglos que se estaban haciendo, se quemaron obras de varios artistas. Lo que hicimos fue apoyar solidariamente y simbólicamente a estos hacedores culturales a través de una performance, quemando obras propias. Luego llevamos las cenizas a la sede de Cultura junto con una nota dirigida a los funcionarios, pero nos cerraron las puertas del edificio y no nos atendieron. Fue una falta de respeto. Ninguno dio una respuesta aún".



Franco Cazzola (25), Artista visual y docente



"Elegimos este modo simbólico de protesta tomando como punto de partida lo que pasó con el ECA, pero con el fin de visibilizar el estado de abandono de la política cultural de varias gestiones, incluida esta. La sociedad entera está sufriendo una pérdida porque no se están cuidando como debieran los bienes patrimoniales. Los espacios privados también están cerrando, porque las ordenanzas municipales dificultan cada vez más las condiciones para subsistir. Todas estas medidas no favorecen el desarrollo del arte y la cultura. Son muchos los frentes que se abren en contra".