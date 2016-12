Artistas coinciden en que sigue faltando un desarrollo estructural

Hace apenas unos días, el artista plástico Enrique Testaseca le explicaba a este medio una problemática que parece obvia, pero no lo es: "La realidad cultural de Mendoza ha cambiado y también lo hicieron los cánones de conservación y de museología. A nuestra provincia le falta una proyección estructural importante para pensar en museos que puedan desarrollarse con una actividad concreta, específica y multidisciplinaria".



Su reflexión fue el punto de partida de un debate que se dio en la gala de los Mendocinos del Año con referentes culturales de diferentes rubros, y todos coincidieron en lo mismo: en Mendoza faltan espacios que sean aptos para las distintas ramas del arte que se hace en la provincia. Asimismo, los que hay no siempre son aptos para el desarrollo de los grandes profesionales que se formaron y trabajan aquí.



"Crearon la Nave Cultural, que es un espacio donde se pueden hacer espectáculos de danza, pero resulta que falta la cámara y al escenario le falta el tapete, entonces no nos podemos deslizar como deberíamos al interpretar una pieza de ballet clásico", explicó Asunción Domínguez, de 15 años, quien ganó una beca para estudiar en American Ballet Theatre.



El realizador Mariano Cócolo, quien el mes pasado ganó el premio a mejor director por su corto Al silencio en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, opinó: "La nueva Nave Universitaria –allí funciona el cine Universidad– está muy bien, pero es el único espacio independiente con proyector SP, que es el que se necesita para proyectar cintas digitales, el resto ya son salas comerciales. Ya que se quieren hacer festivales de cine en la provincia, es evidente que para potenciar el trabajo de la producción audioviduales que se hace en Mendoza, que es mucha, están faltando más salas de cine arte. Salas que estén dedicadas a proyectar el cine que se hace acá o el que no necesariamente podés ver en una sala comercial".



Asimismo, aclara que falta incentivo para que el público tenga más acceso al cine local. "El Festival Mirada Oeste es una buena iniciativa, pero no sirve que sólo vayan los estudiantes de cine, hay que tratar de que en Mendoza la gente se acerque más al cine que no es comercial y para ello tiene que haber espacios con una programación más amplia", agregó el director.



En el rubro musical, los chicos de Usted Señálemelo, que se convirtieron en la primera banda mendocina seleccionada para participar en el Festival Lollapalooza de Buenos Aires, concluyeron que a la provincia también le hace falta un verdadero circuito musical, cosa que sí sucede en Buenos Aires, San Juan y Córdoba.



"En el Gran Mendoza están faltando lugares donde la gente pueda ir a escuchar a una banda de rock o tomar algo y no te saque corriendo la Municipalidad. Hemos ido a San Martín, a San Juan y a Córdoba y allá sí hay. Es una verdadera pena porque siempre terminamos tocando o yendo a los mismos lugares, que son pocos", dijo Juan Saeig, líder del trío que por estos días está grabando su segundo disco en Fader Records.



En la misma línea, la cancionista Daniela Trovati, quien en 2016 llevó su música de gira por Honduras y Colombia y fue distinguida por el Senado provincial, aportó: "Nos faltan centros culturales, eso seguro.



Además, cuando los hubo se produjeron reclamos vecinales por los ruidos y hubo que cerrarlos. La solución es mejorar las infraestructuras y sonorizar los espacios de manera de que el público también pueda disfrutar los espectáculos como se debe. Hay que apoyar la creación de nuevos centros y espacios, porque de lo contrario los músicos vemos nuestro trabajo reducido a los mismos dos o tres espacios de siempre, y en eso Mendoza se queda corta".



Fadel: "La mayoría de los actores serán mendocinos"



Muere, monstruo muere es la próxima película del realizador local Alejandro Fadel, el mismo que en 2012 puso a Mendoza en titulares de todo el mundo cuando recibió un premio de la crítica en el Festival de Cannes por su ópera prima Los salvajes.



Tras cinco años de trabajo sobre una nueva historia, un proceso de desarrollo de guión que realizó en una residencia de escritura en París, gracias a la Fundación de Cine del Festival de Cannes, y la búsqueda de financiamiento en diferentes mercados y encuentros de cine (como el de Berlín) al cineasta le llegó el momento de preproducir.



El mes pasado se hizo el casting, que estuvo abierto a actores profesionales y no actores de Mendoza.

"Fue una gran cantidad de actores, me sorprendió gratamente. Suelo tomarme bastante tiempo para decidir a quiénes elegir. Ahora estoy haciendo una segunda selección. Trato de que haya una mezcla entre caras conocidas y gente que no actúa para que surja algo nuevo e interesante", explicó Fadel a UNO.



En cuanto a la conformación del elenco en sí, agregó: "Creo que la mayoría de los actores van a ser mendocinos porque es una película que tiene muchas secuencias y muchos personajes, pero puede que también haya uno o dos intérpretes de Buenos Aires".



La cinta es un western de terror que resulta de una coproducción de Argentina, Francia (Rouge Internacional) y Chile (Cinestación). El rodaje se iniciará en mayo, durará siete semanas y se realizará a lo largo de toda la cordillera de los Andes, desde Uspallata hasta Malargüe.



"Es un filme bastante ambicioso y ya tenemos apoyo internacional, como el que nos dio Ibermedia. Ahora estamos trabajando en el apoyo local", concluyó el director.