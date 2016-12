Apuran el aumento del boleto con la realización de la audiencia pública

Este lunes se realizó el Centro de Congresos y Exposiciones la audiencia pública para escuchar a las organizaciones civiles y los usuarios individuales sobre las necesidades del servicio y el nuevo precio del boleto del transporte público.



En este contexto, el empresariado reiteró su pedido de aumento aproximado del 50% respecto de la tarifa plana, mientras que el Gobierno adelantó que su propuesta también irá por un incremento, pero no de esa magnitud.



Tras la audiencia el secretario de Servicios Públicos Sergio Marinelli explicó: "Lo que se discute es el costo del kilómetro recorrido, pero como consecuencia se cambia el precio del boleto, que obviamente aumentará. En función de distintos escenarios, porque el sistema cuesta $2.500 millones anuales y está sostenido el 40% por la recaudación, el 40% por subsidios nacional y el 20% por el subsidio provincial. Si el subsidio nacional baja, tiene que subir la recaudación o el subsidio provincial. No hay más vueltas. Además, hay que tener en cuenta la inflación prevista, la demanda de aumento salarial, que representa el 50% del costo, lo que por ahora no son datos, sino especulaciones. Esa evaluación la haremos para determinar una postura".



Por último, detalló que primero serán revisadas las gratuidades que hoy están vigentes y más adelante el sistema de pago por kilómetro recorrido, de forma tal de encontrar alguna ecuación que permita incorporar la cantidad de pasajeros transportados y las frecuencias cumplidas. En este sentido, desde Gobierno informaron que un precio estimativo del posible aumento rondaría los 8 pesos.